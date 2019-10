Aquavia Spa lance une nouvelle identité d'entreprise

CERVERA, Espagne, 8 octobre 2019 /PRNewswire/ -- Aquavia Spa, le principal fabricant de spas et jacuzzis, présente sa nouvelle identité visuelle.

La société a décidé de se réinventer et d'entamer une nouvelle ère avec plus de 30 ans d'expérience qui garantissent la qualité de sa vaste gamme de produits.

Le nouveau logo a été développé sur la base de lignes simples et équilibrées. Il est facile à adapter et vise à gagner en visibilité sans perdre pour autant l'essence de la marque.

Le changement de police de caractère sans empattement et la nouvelle palette aux tons argentés apportent les nuances de design, d'innovation et d'exclusivité nécessaires. Une décontextualisation qui éloigne de l'évidence bleue = eau et se rapproche de la cible potentielle.

L'idée du nouveau design découle de la création d'un logo unique et lisible qui définit la mission et les valeurs de l'entreprise.

Quant à l'imagotype, le cercle symbolise la perfection et l'éternité, car il n'a ni début ni fin et sert à représenter le mouvement de l'eau. La forme circulaire projette un message émotionnel positif renforçant l'image de la marque et, à son tour, sert de cachet à la firme.

À propos d'Aquavia Spa

Aquavia Spa est le premier fabricant européen de bains à remous et de bassins de bain à usage privé et public. Ses plus de 30 ans d'expérience garantissent la qualité de sa vaste gamme de produits, présents dans une quarantaine de pays en Europe, en Asie et en Afrique.

Exclusivité, design, technologie, confort... Chaque spa est conçu en tenant compte des besoins particuliers du client, avec les meilleurs matériaux et finitions.

Aquavia Spa développe et fabrique ses propres conceptions, en contrôlant chaque détail du processus de production.

http://aquaviaspa.com/

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1002565/AQUAVIA_Logo.jpg

