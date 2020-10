Arab News lance une unité de recherche et d'études

La nouvelle Unité de recherche et d'études commandera des documents et animera des débats d'experts et des notes de breffage par des hauts cadres

RIYADH, Arabie saoudite, 13 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Arab News, le principal quotidien anglophone du Moyen-Orient, annonce la création d'une nouvelle Unité de recherche et d'études (RSU).

Basée au siège du journal à Riyad, la nouvelle unité présentera des études stimulantes, rédigées par une équipe d'experts, résidents et non-résidents, de renom sur un certain nombre d'affaires régionales. Elle organisera également plusieurs tables rondes, uniquement sur invitation, et des séances de breffage sur les politiques par de hauts cadres. La RSU gérera également des enquêtes spéciales (Deep Dive), le département de journalisme axé sur l'investigation.

L'unité nouvellement formée sera en outre responsable du partenariat médiatique régional exclusif que le journal a établi avec la société de sondage en ligne de renommée mondiale, YouGov.

Depuis leur investiture en 2016, les sondages Arab News/YouGov ont contribué à faire la lumière sur l'opinion régionale à l'égard des événements internationaux, ainsi que de produire des recherches crédibles sur l'opinion internationale sur les affaires arabes. Parmi les sondages les plus récents, citons «Mosquée et État: comment les Arabes voient l'avenir», «Comment les États-Unis voient la crise du Qatar», «Comment les Britanniques voient le monde arabe» et encore «Comment les Arabes voient le Japon».

«Cités dans un grand nombre de médias, d'institutions universitaires et par des diplomates étrangers, nos sondages exclusifs avec YouGov sont devenus un élément essentiel de la qualité et du contenu fiable produit par Arab News pour aider à mieux expliquer le Moyen-Orient», déclare Faisal J. Abbas, rédacteur en chef d'Arab News.

«Notre nouvelle unité de recherche et d'études gérera notre partenariat avec YouGov et veillera à ce que nous produisions plus fréquemment davantage de ces précieux sondages. En outre, l'unité commandera également des documents de recherche indépendants sur diverses questions. Elle accueillera des experts autour d'entretiens sur les sujets d'actualités, aussi bien par vidéoconférence qu'en présentiel, à notre siège de Riyad, à chaque fois que les restrictions de voyage dues à la Covid-19 seront levées, ajoute-t-il.

«Bien que vivant dans une région du monde riche en ressources naturelles, nous souffrons de pénurie de données et de recherches fiables qui aident les décideurs et les chefs d'entreprise à se forger une opinion éclairée. C'est le vide que nous espérons combler grâce à nos efforts et à cette unité ».

Le site Web de RSU est désormais en ligne et peut être consulté à l'adresse: www.arabnews.com/Research.

Sa prochaine grande étude sera publiée le 26 octobre et aura pour titre «Élections américaines 2020 : que veulent les Arabes?» Elle sera accompagnée d'une table ronde de haut niveau aux États-Unis, organisée via Zoom le 30 octobre.

Fondé en 1975, Arab News s'est imposé comme le journal de référence de l'Arabie saoudite et du Moyen-Orient. Il propose des actualités et des points de vue régionaux à travers son réseau multiplateforme et multilingue qui comprend une édition imprimée, son principal site Internet en anglais et ses éditions numériques pakistanaises, japonaises et françaises.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1311246/Arab_News_RSU_Logo.jpg

