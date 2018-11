Arasan annonce que sa solution Total IP aux normes UFS 3.0, comprenant un cœur IP MIPI M-PHY 4.1, est disponible dès maintenant

Arasan est un membre contributeur de l'UFS Association depuis sa création en 2010. Notre UFS IP a été accrédité par la plupart des grands fournisseurs de SoC, tandis que notre UFS HDK est utilisé comme plateforme de base par la plupart des fournisseurs de contrôleurs de conformité et de production de l'UFS.

L'UFS 3.0 est la toute dernière norme de JEDEC doublant la vitesse de l'UFS 2.1 pour passer à 11,6 Go/s. L'UFS est largement utilisé dans les téléphones mobiles haut de gamme et désormais dans les SoC pour automobile, où des vitesses d'accès mémoire plus rapides sont nécessaires.

Le M-PHY 4.1 IP est validé sur silicium et disponible dès maintenant. Arasan peut prendre en charge le M-PHY IP sur des nœuds de fonderie de 28 nm et même moins, en fonction de la demande du client.

À propos d'Arasan

Arasan Chip Systems, membre contributeur de l'UFS Association depuis 2010, est l'un des principaux fournisseurs d'IP pour le stockage mobile et les interfaces de connectivité mobile. Les solutions Total IP d'Arasan, de grande qualité et validées sur silicium, comprennent l'IP numérique, l'AMS PHY IP, la Verification IP, le HDK et le logiciel. Arasan dispose d'un portefeuille de produits spécialisés ciblant les processeurs mobiles (SoC). Le terme mobile a évolué au cours de nos deux décennies d'existence, intégrant tout ce qu'il y a de mobile – de l'assistant numérique personnel au milieu des années 90, en passant par les smartphones et les tablettes des années 2000, jusqu'aux automobiles, drones et IdO actuels. Arasan est à l'avant-garde de cette évolution du mobile avec son IP reposant sur des normes au cœur des SoC mobiles.

Arasan IP a livré plus d'un milliard de puces, dont aux dix premiers fabricants de semi-conducteurs.

