Arf s'associe à Huma pour mettre en place la chaîne des créances transfrontalières

ZUG, Suisse, et SAN FRANCISCO, 22 juin 2023 /PRNewswire/ -- Arf , une plateforme mondiale de liquidités et de règlements, et Huma Finance , qui construit des infrastructures pour les prêts dans le monde réel, ont annoncé un partenariat afin de présenter la première solution mondiale de liquidités entièrement transparente au sein de la chaîne pour les paiements transfrontaliers. Le partenariat stratégique permet de faire face aux difficultés relatives aux liquidités que rencontre actuellement le secteur en raison du manque de transparence.

Les institutions financières ont besoin de liquidités pour conclure des règlements transfrontaliers le jour même, mais le montant qu'elles peuvent emprunter est limité en fonction de la garantie en espèces qu'elles peuvent fournir. Par conséquent, un montant étonnant de 4 billions de dollars est actuellement immobilisé dans des comptes préprovisionnés, ce qui représente un coût énorme, mais caché, pour l'ensemble de l'industrie mondiale des paiements.

Pour supprimer l'exigence de préfinancement coûteuse et réduire les retards et les risques de contrepartie, Arf offre aux institutions financières autorisées des prêts de fonds de roulement à court terme basés sur l'USDC d'un à cinq jours et les aide à régler immédiatement les paiements transfrontaliers à l'USDC. La solution d'Arf permet de régler les transactions transfrontalières de manière rentable, ce qui rend ces services beaucoup plus accessibles et plus rapides pour l'usager lambda.

De cette façon, les institutions financières peuvent accéder à des liquidités, élargir leur couverture et augmenter leur volume, sans avoir besoin de préfinancement ou de fonds de roulement supplémentaires. En outre, Arf exploite un mélange de données traditionnelles et alternatives en développant un moteur de crédit exclusif et une cote de crédit interne. Cette approche sophistiquée permet une tarification optimisée, ajustée au risque, offrant aux clients d'Arf une expérience financière améliorée et personnalisée.

Arf et Huma Finance ont uni leurs forces pour créer le premier pool de crédit en chaîne au monde pour les paiements transfrontaliers, visant à améliorer la transparence et la traçabilité dans l'industrie. Dans le cadre de ce partenariat, Arf « tokénise » les ordres de paiement transfrontaliers par le biais du protocole Huma et procède de manière à protéger les données confidentielles. Arf utilise ces ordres comme garantie pour emprunter dans les pools de prêts.

La collaboration positionne tous les prêts, remboursements et créances sur la blockchain, créant un dossier d'emprunt entièrement traçable. Chaque transaction, y compris les remboursements en retard et même les taux de défaut, sera visible sur la chaîne, assurant une transparence complète et quotidienne tout en préservant la confidentialité. De cette façon, les prêteurs peuvent évaluer efficacement les risques et promouvoir un fonds de roulement sûr, tandis que les institutions financières peuvent étendre leurs activités et répondre à la demande mondiale croissante en ayant un meilleur accès aux liquidités.

« Nous nous engageons à rendre les liquidités plus accessibles, en apportant une transparence au jour le jour dans les paiements transfrontaliers en utilisant les bons actifs numériques », déclare Ali Erhat Nalbant, cofondateur et PDG d'Arf. « Nous sommes heureux de nous associer à Huma pour offrir des prêts garantis par des créances en chaîne, ce qui rehaussera nos capacités de transparence à un niveau sans précédent ».

« Notre partenariat avec Arf incarne notre vision de créer un écosystème financier plus équitable. Non seulement nous améliorons l'accès aux liquidités et atteignons un niveau de transparence sans précédent, mais nous rendons les envois de fonds systématiquement moins chers et plus rapides. Nous sommes heureux de travailler avec Arf afin de faire évoluer la finance mondiale ».

À propos d'Arf

Arf est une plateforme mondiale de liquidités et de règlements pour les institutions financières agréées, offrant des lignes de crédit de fonds de roulement basées sur des actifs numériques et des services de règlement avec des capacités de lancement et de sortie. Société soucieuse de transparence, Arf s'efforce de surmonter les contraintes de liquidité dans le secteur et d'habiliter les institutions financières du monde entier. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site arf.one .

À propos d'Huma Finance

Huma Finance construit l'infrastructure qui alimente un écosystème pour des solutions de prêt réelles. Huma Finance est investie d'une mission : rendre l'industrie des crypto plus accessible et soutenir les cas d'utilisation pratique. Dans ce cadre, la société permet d'emprunter contre les flux de trésorerie et les créances, ouvrant de nouvelles possibilités pour les particuliers et les entreprises du monde entier.

