Arjowiggins répond à la demande d'emballages responsables et durables avec Sylvicta, un nouveau papier révolutionnaire translucide à très haute barrière

Sylvicta est un papier apte au contact alimentaire, translucide et fonctionnel. Ses propriétés barrières avancées lui permettent d'optimiser la conservation des aliments ou des produits sensibles, au même titre que les matériaux plastiques et aluminium conventionnels, mais avec un impact environnemental très fortement réduit. En effet, Sylvicta présente la particularité d'être recyclable, compostable, biodégradable en milieu marin et fabriqué à partir de matières premières renouvelables durablement gérées.

L'une des caractéristiques les plus marquantes de Sylvicta est sa très haute barrière à l'oxygène – la principale cause de détérioration des aliments –, qui permet de contribuer à la réduction du gaspillage alimentaire en prolongeant la durée de conservation des aliments.

Grâce à leur expertise en matière de raffinage des fibres de cellulose, les équipes de recherche et développement d'Arjowiggins sont parvenues à développer les fonctionnalités avancées de Sylvicta sans recourir à des traitements chimiques potentiellement nocifs pour la santé humaine et l'environnement. Le résultat ? Un papier révolutionnaire qui présente naturellement les barrières à l'oxygène, aux arômes, aux huiles minérales et aux graisses les plus avancées de l'industrie papetière.

Sur les lignes de transformation conventionnelles, Sylvicta offre des possibilités illimitées : dorure à chaud, contre-collage, gaufrage, impression digitale, offset, héliogravure, flexographie, métallisation ou enduction d'une couche scellable (à chaud ou à froid).

Arjowiggins a par ailleurs tissé un vaste réseau de transformateurs d'emballage afin de fonctionnaliser Sylvicta et développer de nombreuses solutions d'emballages recyclables tels que : des sachets et sacs pour conditionner des fruits secs, des céréales, des salades ou encore de l'alimentation animale. Des flowpacks pour conditionner des biscuits, des snacks, ou encore du savon. Des coffrets pour conditionner des bâtonnets de glaces ou des sandwichs, et même des versions métallisées conçues pour conditionner du beurre ou de la margarine.

Le marché exige des solutions d'emballage durables et responsables pour éliminer les emballages non recyclables à usage unique. Sylvicta est une solution crédible qui permettra à l'industrie alimentaire de s'affranchir ou de fortement réduire l'utilisation de plastique et d'aluminium dans leurs emballages. Sylvicta s'inscrit véritablement dans un schéma d'économie circulaire puisqu'il est recyclable dans la filière papier largement accessible au grand public et qui a fait la preuve de son efficacité.

« Malgré la transition continue vers des emballages plus durables, le plastique et les complexes aluminium restent encore largement utilisés, en grande partie pour des raisons pratiques et économiques. En effet, jusqu'à présent, peu de solutions alternatives et recyclables permettent de garantir un niveau de protection équivalent à ces matériaux conventionnels », indique Christophe Jordan, Directeur Général de la division Translucent Papers d'Arjowiggins.

« Grâce à Sylvicta, il est à présent possible de conditionner les produits les plus sensibles en faisant le choix d'un papier écoconçu entièrement recyclable, compostable et biodégradable. Ce produit est tout simplement révolutionnaire. »

Sylvicta répond aux normes environnementales établies par la division Translucent Papers d'Arjowiggins. Certifié FSC et PEFC, ce papier est produit sur un site conforme à la norme ISO 14001 et dont les émissions de carbone sont compensées dans le cadre du Programme Carbon Balanced de l'organisation World Land Trust.

