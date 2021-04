Arkema renforce le service rendu à ses utilisateurs grâce au Support Premium de Corcentric

PARIS, 22 avril 2021 /PRNewswire/ -- Corcentric, leader du marché offrant une Suite complète de solutions Source-to-Pay, combinant Technologie, Services et Consulting, annonce qu'Arkema, leader mondial des Matériaux de Spécialités, a décidé de renforcer le service rendu à ses utilisateurs en s'appuyant sur le Support Premium de Corcentric.

Arkema a déployé en 2018 la solution Procurement de Corcentric, convaincu par la convivialité et l'ergonomie de l'outil et par sa capacité à intégrer les spécificités du Groupe.

Un an après le déploiement de la Solution, Arkema a choisi de déployer le service Support Premium de Corcentric.

Co-développé avec Corcentric, ce service apporte à Arkema plusieurs bénéfices :

Un accompagnement rapide et efficace des utilisateurs

Un service support multilingue dédié, à disposition 24h/24 et 7j/7

Une connaissance approfondie de la Corcentric Platform et des meilleures pratiques pour adapter, auditer et mettre à jour l'application

Un gain de temps

Une optimisation du processus de traitement des demandes

"Les équipes administratives d'Arkema n'avaient pas les ressources suffisantes pour gérer les demandes des utilisateurs et assurer le suivi côté éditeur. Grâce à l'externalisation du support, les équipes administratives peuvent se concentrer sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Quant aux utilisateurs, ils bénéficient si besoin d'un accompagnement dédié, complet et direct en cas de problème et de questions." Emmanuel CANALES - Goods And Services Procurement (GASP) Performance team, Arkema France.

À ce jour, plus de 400 utilisateurs français bénéficient du service Support Premium. En 2021, le Groupe souhaite étendre ce périmètre à ses utilisateurs basés en Angleterre.

À propos d'Arkema

Fort de savoir-faire uniques dans le domaine de la science des matériaux, Arkema dispose d'un portefeuille de technologies de premier rang pour répondre à l'accélération de la demande en matériaux nouveaux et durables. Avec l'ambition de devenir en 2024 un pur acteur des Matériaux de Spécialités, Arkema est aujourd'hui organisé autour de trois segments complémentaires, résilients et fortement innovants qui leur sont dédiés et qui représentent 80% du CA du Groupe, les Adhésifs, les Matériaux Avancés et les Coating Solutions, et d'un segment Intermédiaires compétitif et bien positionné. Arkema offre des solutions technologiques de pointe pour répondre aux enjeux des nouvelles énergies, de l'accès à l'eau, du recyclage, de l'urbanisation, ou encore de la mobilité et est attaché à un dialogue continu avec l'ensemble de ses parties prenantes. Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 8,7 milliards d'euros en 2019 et est présent dans près de 55 pays avec 20 500 collaborateurs. arkema.com

À propos de Corcentric

Corcentric est la première entreprise du marché à offrir une Suite complète de solutions Source-to-Pay et Order-to-Cash, combinant Technologie, Services et Consulting pour optimiser 100 % des flux achats et financiers B2B des entreprises. Depuis 1996, les Directions Achats et Finance des ETI et Grands Comptes font confiance aux équipes et aux solutions Corcentric pour mieux gérer les dépenses, optimiser la trésorerie et améliorer la performance de leur entreprise. Plus d'informations sur corcentric.com

