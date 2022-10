ASCENSIA DIABETES CARE PROCÈDE À LA PREMIÈRE MISE SUR LE MARCHÉ EUROPÉEN DU SYSTÈME DE SURVEILLANCE DU GLUCOSE EN CONTINU DE NOUVELLE GÉNÉRATION EVERSENSE E3

BÂLE, Suisse, 10 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Ascensia Diabetes Care, une société mondiale de soins du diabète, concepteur de CONTOUR® la gamme de systèmes de surveillance de la glycémie (BGM) et distributeur exclusif de Eversense®, les systèmes de surveillance continue du glucose (CGM), annonce avoir effectué la première mise sur le marché européen du système de nouvelle génération Eversense® E3. Les avantages uniques de ce système CGM entièrement implantable et à long terme sont désormais accessibles aux personnes diabétiques sur tous les marchés européens de lancement, comme prévu.

Après le succès de sa commercialisation aux États-Unis en avril 2022, le système CGM Eversense E3 fait l'objet d'un déploiement progressif en Europe depuis août, conformément au calendrier annoncé lors de l'approbation du marquage CE en juin. Ce système est désormais disponible en Allemagne, en Suisse, en Pologne, en Italie, en Espagne, en Norvège, en Suède, aux Pays-Bas et en Andorre.

Conçu par Senseonics Holdings, Inc. le système CGM Eversense E3 a été conçu pour tirer parti des avantages du système CGM Eversense® XL disponible jusqu'à présent, tout en apportant des améliorations supplémentaires pour optimiser l'expérience de l'utilisateur. Ces améliorations comprennent la réduction de la fréquence de l'étalonnage, l'amélioration de la survie du capteur et l'utilisation non additive, ce qui permet aux utilisateurs de choisir leur traitement sans avoir à confirmer leur taux de glycémie par une piqûre au bout du doigt. Ce système de nouvelle génération offre aux personnes atteintes de diabète :

Un CGM durable avec une durée d'utilisation du capteur de six mois et essentiellement deux procédures d'insertion et de retrait du capteur par an

Une précision exceptionnelle, avec une différence relative absolue moyenne (MARD ) de 8,5 % démontrée dans l'étude 1 pour la durée d'utilisation du capteur

La possibilité de prendre des décisions en matière de traitement sans avoir recours à un test par piqûre au bout du doigt, grâce au label non additif

Moins d'étalonnages, avec principalement un étalonnage requis par jour après trois semaines d'utilisation 1

Un capteur à fluorescence entièrement implantable , avec un émetteur intelligent amovible** qui fournit des alertes vibratoires discrètes sur le corps et transmet les données à une application mobile

Une conception innovante pour améliorer la durée de vie du capteur jusqu'à six mois

Torstein Myhre, responsable de la région Europe chez Ascensia Diabetes Care, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir réussi à proposer Eversense E3 en Europe, où nous pensons qu'il peut changer considérablement la vie des personnes atteintes de diabète. Le système CGM Eversense E3 facilite la gestion du diabète, en proposant une praticité et une polyvalence inégalées, ainsi qu'une précision exceptionnelle. Grâce à son capteur d'une durée de vie de six mois, le système permet aux patients de ne plus avoir à l'insérer fréquemment, et ses autres caractéristiques ont été spécialement conçues pour répondre aux améliorations souhaitées par la communauté des personnes diabétiques. Nous sommes impatients de faire profiter de ces avantages à un maximum de personnes. »

Les personnes atteintes de diabète et les prestataires de soins de santé désireux d'en savoir plus sur Eversense E3 peuvent consulter le site www.ascensia.com/eversense .

* Évaluation globale de la MARD par rapport au YSI pour un taux de glucose compris entre 40 et 400 mg/dl.

** Aucune donnée sur le glucose n'est générée lorsque l'émetteur est retiré.

[1] Garg S. et coll. Evaluation of Accuracy and Safety of the Next-Generation Up to 180-Day Long-Term Implantable Eversense Continuous Glucose Monitoring System: The PROMISE Study. Diabetes Technology & Therapeutics 2021; 24(2): 1-9.DOI: 10.1089/dia.2021.0182

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/749389/Ascensia_Diabetes_Care_Logo.jpg

SOURCE Ascensia Diabetes Care