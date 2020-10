ASICS lance son Ekiden virtuel et connecté à travers le monde

Le ASICS World Ekiden 2020 se fera virtuellement utilisant à la fois Runkeeper et Race Roster, afin de créer plus de proximité entre les équipes à travers le monde. Les participants pourront suivre la progression des runners en temps réel sur leur montre Apple Watch, Garmin ou Fitbit, mais aussi le classement en direct des équipes, tout en profitant d'une expérience audio en course. A chaque relais, les runners se passeront le tasuki virtuel, bande de tissu traditionnelle qui sert de témoin lors des Ekiden japonais.

Pour participer, il suffit de créer une équipe de six coureurs et de s'inscrire gratuitement à partir du 1er octobre 2020 sur Runkeeper ou sur le site ASICS. Les équipes devront terminer leur relai entre le 11 et le 22 novembre 2020.

ASICS a pour ambition de réunir tous les acteurs du monde du sport pour célébrer le running avec différents challenges inter-catégories. Les athlètes ASICS et les FrontRunners créeront leurs équipes avec leurs communautés afin de vivre une expérience immersive. Revendeurs généralistes ou spécialisés, partenaires, fédérations… tous seront invités à prendre part à cette initiative pour créer plus de proximité entre les acteurs. Plusieurs récompenses ASICS seront à gagner à l'issue de la compétition.

Rassembler les gens en période de distanciation sociale

Le lancement du ASICS World Ekiden 2020 est une réponse à la dernière étude mondiale d'ASICS1 sur les nouveaux besoins des coureurs et des amateurs de sport. Cette étude, révèle que 39% des runners français ont du mal à rester motivés sans objectifs de course précis.

Par ailleurs, 67% des personnes interrogées admettent que pratiquer une activité physique est plus agréable et motivant entre amis ou coéquipiers, et 58% révèlent que la confrontation booste la motivation. 44% des pratiquants de sports collectifs affirment que leur bien-être mental a été impacté négativement pendant le confinement du fait d'être déconnectés de leurs coéquipiers.

Arnaud Leroux, Directeur marketing ASICS France, déclare : « Le ASICS World Ekiden s'inspire d'un format de course traditionnel du Japon. Et en tant que marque japonaise, il nous tenait à cœur de la faire (re)découvrir au plus grand nombre. Les français n'ont jamais autant couru qu'en 2020, et pourtant, beaucoup d'évènements de running ont dû être annulés. Nous savons que les coureurs français ont besoin d'un objectif concret pour rester motivés, donc en les invitant à prendre part à cette course, nous souhaitons recréer de la proximité entre tous en cette période particulière et se réunir autour d'un objectif commun. Dans le véritable esprit de l'Ekiden, n'importe qui peut participer, peu importe son niveau. »

Pour accompagner les équipes dans leur préparation, ASICS proposera un service complet et entièrement gratuit : test de foulée, entrainement et conseils d'experts lors du ASICS Running Lab Tour, opération Back to School pour s'équiper et remporter un an de coaching...

Arnaud Leroux ajoute : « Pour ASICS, en tant que leader du marché du running, il est important pour nous d'écouter les coureurs, de suivre l'évolution de leurs besoins, et d'être constamment à leurs côtés. Grâce à l'ASICS World Ekiden, et notamment le fait que cette course connectée se fasse en équipe, nous souhaitons souligner les bienfaits physiques, psychologiques, mais aussi sociaux que peut avoir la course à pied. Et bien entendu, en parallèle, nous continuons d'innover et de sortir de nouveaux produits, services et événements qui continueront d'offrir ce dont les coureurs ont besoins. »

PLUS D'INFOS SUR LE ASICS WORLD EKIDEN : CLIQUEZ ICI

[1] ASICS 2020 Pulse Survey: un étude réalisée sur 1 250 pratiquants réguliers à travers 5 pays sur ce que ressentent les sportifs d'être privé de compétition. Etude réalisée par Edelma Intelligence.

