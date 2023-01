Aspiration Inc., société américaine multimilliardaire, va s'implanter dans la capitale des Émirats arabes unis dans le cadre du programme soutenu par le Bureau d'investissement d'Abu Dhabi

La société d'action pour le climat est soutenue par Oaktree Capital Management et des filiales de l'ancien PDG de Microsoft Corp, Steve Balmer, ainsi que par des écologistes et des icônes d'Hollywood, Leonardo DiCaprio et Robert Downey Jr.

L'initiative Access Abu Dhabi soutient également l'expansion des entreprises de Deepak Chopra, Tyra Banks, Patrice Evra et Metta World Peace à Abu Dhabi.

ABU DHABI, EAU, 20 janvier 2023 /PRNewswire/ -- La société fintech californienne Aspiration Inc, soutenue par des puissances telles que Oaktree Capital Management et les affiliés de l'ancien PDG de Microsoft Corp, Steve Balmer, ainsi que les écologistes et les icônes d'Hollywood Leonardo DiCaprio et Robert Downey Jr, a annoncé aujourd'hui que la société allait établir des bureaux à Abu Dhabi Global Markets. Aspiration bénéficie du soutien d'Access Abu Dhabi, le programme d'expansion commerciale de Maven Global Access et du Bureau d'investissement d'Abu Dhabi (ADIO), qui permet d'accélérer l'entrée dans la capitale en plein essor des Émirats arabes unis. L'annonce a été faite aujourd'hui au cours de la Semaine du développement durable d'Abu Dhabi, où Vinoda Basnayake, président d'Aspiration MENA, a évoqué les projets ambitieux de l'entreprise pour la région. Aspiration est une entreprise spécialisée dans l'action climatique qui offre aux petites et grandes entreprises, aux gouvernements, aux investisseurs et aux consommateurs un accès à un portefeuille d'actifs carbone de haute qualité grâce à des produits, des services et des investissements innovants qui favorisent l'action climatique.

From R to L: His Excellency Ahmed Jasim Al Zaabi, Chairman of ADGM, Vinoda Basnayake, President of Aspiration MENA, Eng. Abdulla Abdul Aziz AlShamsi, Acting Director General of ADIO and Sarah Omolewu, Founder of Access Abu Dhabi are pictured as Basnayake announces Aspiration to setup their UAE Headquarters in Abu Dhabi.

Aspiration a pour objectif de servir de partenaire de durabilité pour les Émirats arabes unis avant qu'Abu Dhabi n'accueille la COP28, le sommet annuel des Nations unies sur le changement climatique qui se tiendra en novembre prochain. Le programme carbone d'Aspiration, de classe mondiale, gère l'un des plus grands inventaires au monde de portefeuilles de première qualité de plantation d'arbres et de réduction de carbone, qui accélèrent collectivement la décarbonisation mondiale et ont un impact environnemental et social tangible à grande échelle.

"Abu Dhabi est l'une des villes les plus avant-gardistes et intelligentes au monde sur le plan climatique. Nous sommes ravis de pouvoir développer des partenariats ici avec le soutien d'Access Abu Dhabi et de l'ADIO », a déclaré Vinoda Basnayake, président d'Aspiration MENA. « Aspiration est le partenaire en matière de durabilité de certains des noms les plus reconnus au monde, allant de sociétés telles que Meta et Deloitte à des franchises sportives professionnelles comme les Los Angeles Clippers et les Boston Red Sox. Nous sommes ravis de nous étendre aux Émirats arabes unis et nous sommes impatients de fournir des solutions similaires de réduction du carbone à grande échelle ici aussi."

Les EAU ont établi un plan ambitieux pour atteindre la neutralité climatique d'ici 2050 et investiront 163,5 milliards de dollars (600 milliards d'AED) dans les énergies renouvelables pour assurer une croissance économique durable. L'ADIO s'associe à des entreprises innovantes capables d'accélérer le chemin des EAU vers le net zéro en développant et en commercialisant des technologies et des services dans divers secteurs. En 2022, l'ADIO a soutenu, par l'intermédiaire de son programme d'innovation, Siemens Energy AG pour l'installation de son centre d'innovation du Moyen-Orient à Abu Dhabi, axé sur le développement de technologies énergétiques propres. Dans le secteur des technologies agricoles, Abu Dhabi a fait des progrès considérables pour "verdir le désert" grâce au soutien de l'ADIO aux innovateurs qui proposent des solutions pour l'agriculture dans le désert.

L'ingénieur Abdulla Abdul Aziz AlShamsi, directeur général par intérim de l'ADIO, a déclaré: "Alors que les EAU se préparent à accueillir la COP28, nous nous concentrons également sur la réalisation de notre objectif zéro émission nette tout en développant des solutions pertinentes au niveau mondial. Aspiration Inc. offre une solution pionnière permettant aux entreprises et aux particuliers d'atteindre leurs objectifs climatiques et nous sommes ravis de les accueillir dans notre écosystème. Abu Dhabi est un centre mondial pour l'énergie, la finance et la technologie vertes, qui est prêt à s'associer à des entreprises axées sur l'innovation comme Aspiration Inc. pour avoir un impact mondial."

Dhaher bin Dhaher Al Mheiri, PDG de ADGM Authority, a déclaré:"ADGM est heureux d'accueillir Aspiration Inc. dans son centre financier durable basé dans la capitale des EAU. En tant que centre financier international ayant atteint un statut de neutralité carbone et ayant une approche innovante et tournée vers l'avenir en matière de durabilité, nous nous réjouissons toujours d'accueillir des organisations d'action climatique motivées telles qu'Aspiration Inc. qui font progresser les objectifs environnementaux grâce à des convictions et des stratégies similaires. Les opportunités sur le marché mondial du carbone évoluent déjà et nous sommes ravis de la valeur ajoutée qu'Aspiration Inc. apportera aux entreprises, aux investisseurs, au gouvernement et aux organismes affiliés au gouvernement pour renforcer l'économie verte d'Abu Dhabi, des EAU et de la région MEASA, en particulier avec la COP28 qui se tiendra plus tard cette année."

Aspiration Inc. attribue son expansion prochaine à Abu Dhabi au soutien de l'initiative Maven Global Access Abu Dhabi. Le programme soutenu par l'ADIO et fondé par l'expatriée américaine aux EAU Sarah Omolewu est également responsable de l'accélération des activités commerciales de Deepak Chopra, de l'ancien capitaine de Manchester United Patrice Evra et de la légende des Los Angeles Lakers Metta World Peace à Abu Dhabi. « Aspiration Inc. a été un pionnier dans le domaine de l'action climatique au cours de la dernière décennie. Son expertise jouera un rôle clé dans le soutien des projets ambitieux d'Abu Dhabi, qui souhaite devenir un leader mondial en matière de durabilité », a déclaré Omolewu.

Créée en 2008, ADSW est une plateforme mondiale pour accélérer le développement durable du monde. L'événement rassemble des chefs d'État, des décideurs politiques, des chefs d'industrie, des investisseurs, des entrepreneurs et des jeunes dans la capitale des Émirats arabes unis pour discuter et s'engager sur des actions climatiques audacieuses et des innovations qui garantiront à la prochaine génération un monde durable.

Photo: https://mma.prnewswire.com/media/1986658/Aspiration_Inc.jpg

