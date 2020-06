ATEQ présente l'EVB5100 Banc d'équilibrage de modules de batterie pour véhicules électriques

Lorsqu'une batterie de VE est diagnostiquée défectueuse en usine, le module défaillant doit être remplacé. L'EVB5100 charge ou décharge le nouveau module de remplacement afin qu'il atteigne précisément le même niveau de charge que les autres modules de la batterie. Procéder à l'équilibrage à l'usine permet de gagner du temps et de l'argent, le transport de batteries étant complexe et onéreux.

L'utilisation de l'EVB5100 s'avère très simple. Son écran tactile couleur guide le technicien pas à pas lors de chaque étape : choix du type module à équilibrer au sein d'une base de données embarquée, définition de la tension cible d'équilibrage, etc. Toutes les opérations s'effectuent en parfaite sécurité grâce au capot de protection à l'ouverture automatique et aux nombreuses fonctionnalités de sécurité de l'appareil. Enfin l'EVB5100 fournit un rapport qui peut être transféré sur le réseau de l'usine mais qui est également accessible à distance via le cloud.

En complément de son banc d'équilibrage de modules de batteries EVB5100, ATEQ est mondialement reconnu pour ses détecteurs de fuite qui permettent aussi bien de tester l'étanchéité de chaque cellule du module de batterie que le module dans sa globalité.

