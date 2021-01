Atsushi Sugita succède à Koichi Takagi en tant que président directeur général de Maruho

- Koichi Takagi reste président du conseil d'administration -

OSAKA, Japon, 13 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Maruho Co., Ltd. (ci-après « Maruho »), basée à Osaka, au Japon, a annoncé que son conseil d'administration a nommé Atsushi Sugita directeur représentatif, président directeur général, à compter du 18 décembre 2020. Koichi Takagi est président directeur général depuis 1999 et reste président du conseil d'administration.

Originaire d'Osaka, au Japon, A. Sugita a obtenu sa licence en économie à l'université de Kyoto en 1997, puis un MBA à la Kellogg School of Management de l'université Northwestern en 2005. Après avoir travaillé au siège de Johnson & Johnson aux États-Unis et chez Janssen au Japon, A. Sugita a rejoint Maruho en 2012. Après avoir occupé divers postes au sein des laboratoires de R&D, du siège social et des filiales mondiales du Maruho, A. Sugita a été élu au conseil d'administration de Maruho en 2016, devenant responsable de la stratégie mondiale et du développement commercial, des finances et de la comptabilité, et des ressources humaines. Par la suite, il a été nommé directeur général des opérations commerciales et de l'administration en 2018, puis vice-président exécutif en janvier 2020. Le nouveau directeur vit dans la ville historique de Kyoto, au Japon, où il aime passer les week-ends avec sa femme et ses trois enfants.

A. Sugita a fait une remarque sur sa nomination : « Tout le monde chez Maruho est très fier de nos 105 ans de croissance stable, fondée sur les relations de confiance que nous entretenons avec les médecins et les patients, et je suis honoré et humble de pouvoir poursuivre cette tradition à succès. Cependant, nous ne pouvons pas laisser les succès passés nous rendre complaisants, et l'année 2020 nous a certainement rappelé à tous combien le monde peut être imprévisible. Afin de répondre aux besoins en constante évolution des patients, nous devons renouveler notre engagement envers notre vision de « l'excellence en dermatologie » tout en explorant des moyens créatifs d'améliorer la vie des patients, comme le développement de thérapies biologiques et l'élargissement de notre pipeline pour inclure des médicaments destinés à de nouveaux domaines thérapeutiques. Nous devons faire plus que nous adapter au changement. Nous devons être une force qui stimule le changement et l'innovation et qui dirige l'industrie pharmaceutique en ces temps incertains. Nous nous efforcerons de devenir une entreprise pharmaceutique véritablement internationale qui fournit des traitements de pointe aux patients au Japon et dans le reste du monde. »

À propos de Maruho

Maruho Co., Ltd. a son siège à Osaka et dirige le Japon dans la recherche et le développement, la fabrication et la commercialisation de produits dermatologiques. Fondé en 1915, Maruho compte 1 542 employés (fin septembre 2020), et son chiffre d'affaires net s'est élevé à environ 80,34 milliards de yens pour son exercice fiscal terminé le 30 septembre 2020. Poursuivant sa vision à long terme de « l'excellence en dermatologie », Maruho s'efforce d'améliorer la santé et la qualité de vie des personnes dans le monde entier.

