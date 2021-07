Autohero devient partenaire global du Paris Saint-Germain et franchit une nouvelle étape dans son offensive en France

Tout comme avec l'automobile, les Français et les Européens ont une relation privilégiée avec le football, qui passionne des millions de personnes chaque saison, et particulièrement le Paris Saint-Germain, l'un des clubs les plus populaires et respectés dans le paysage sportif français et international.

« Nous sommes très fiers qu'Autohero, marque d'AUTO1 Group, devienne partenaire premium officiel du Paris Saint-Germain. Le lancement de ce partenariat marque une étape importante pour nous et souligne notre engagement à révolutionner l'achat de voiture pour les consommateurs en France et au-delà. Avec ce partenaire emblématique du Paris Saint-Germain à nos côtés, nous allons accélérer le développement du meilleur moyen d'acheter une voiture, qui, selon nous, est entièrement en ligne » s'enthousiasme Christian Bertermann, PDG et co-fondateur d'AUTO1 Group SE.

Avec ses performances sportives, sa popularité, la recherche constante de l'excellence et son engagement à faire du football une expérience également sur ses plateformes digitales, le choix du Paris Saint-Germain était évident pour Autohero. Les deux marques partagent des valeurs fondamentales dans leur ADN, qui constituent le socle d'un partenariat solide.

"Avec Autohero, nous avons créé ce que nous pensons être la meilleure façon d'acheter une voiture d'occasion, c'est-à-dire totalement en ligne. Nous avons retenu les meilleures pratiques du e-commerce pour transformer un parcours d'achat long, parfois fastidieux, en une expérience agréable, se terminant par un moment festif, avec le véhicule livré devant sa porte.

Et ce moment est tout aussi fort pour le client que lorsque le Paris Saint-Germain marque un but décisif lors d'un match. Avec ce partenariat, nous voulons mettre l'achat en ligne de véhicules à la portée des personnes qui n'ont pas encore interagi avec notre marque, et susciter la curiosité. Nous pensons que le Paris Saint-Germain, avec sa grande tradition et la confiance qu'il suscite, est la meilleure voie pour atteindre cet objectif, car plus que n'importe quel autre sport, le football a le pouvoir de toucher une communauté extrêmement large et engagée", déclare Alexandru Marin, Vice President AUTO1 Group and Managing Director France.

Autohero déploiera des campagnes publicitaires de grande ampleur en France et dans les principaux marchés européens, aux couleurs du Paris Saint-Germain et de ses joueurs. Le digital, l'ADN même d'Autohero, sera également au cœur de la collaboration, avec une stratégie de contenus engageants sur les réseaux sociaux et les plateformes digitales du club. Les logos Autohero orneront également les abords de la pelouse du Parc des Princes, avec notamment l'innovant système d'affichage LED « Overlay » permettant d'adapter le message en fonction des pays, et un imposant support de visibilité en 3D, situé derrière le point de corner.

"Nous sommes ravis d'accueillir Autohero dans la famille Paris Saint-Germain. Ensemble, nous partageons une même exigence d'excellence et de service, et l'ambition d'offrir aux supporters des expériences innovantes et ludiques" a ajouté Marc Armstrong, Chief Sponsorships Officer du Paris Saint-Germain.

Lancée en France fin 2019, Autohero a déjà investi dans le sponsoring sportif outre-rhin. La marque est le partenaire officiel de la catégorie de course automobile DTM, et plus récemment, la marque est devenue le partenaire principal du club de football Hertha BSC, à Berlin, fief des équipes Autohero.

Découvrez la vidéo de lancement annonçant ce nouveau partenariat sur ce lien.

Des photos libres de droit sont disponibles sur ce lien.

Réseaux sociaux :

Video - https://www.youtube.com/watch?v=MQycAFmmvvY&ab_channel=AutoheroFrance

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1582214/Autohero.jpg

PDF - https://mma.prnewswire.com/media/1582215/Autohero_PDF.pdf

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1582213/Autohero_Logo.jpg

Contact Média :



Charlotte Girard

Communications Manager AUTO1 Group France

[email protected]

Jana Imme

PR Team Lead Autohero

[email protected]

Nicolas SERRES

Deputy Director Communications - PARIS SAINT-GERMAIN

[email protected]

Eva Duprat

Communications Officer - PARIS SAINT-GERMAIN

[email protected]

SOURCE Autohero