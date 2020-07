AvaTrade lance son programme AvaProtect révolutionnaire pour le trading sur ordinateur

L'outil de gestion des risques innovant offre une protection garantie contre les pertes pour les positions ouvertes sur AvaTrade WebTrader

DUBLIN, 9 juillet 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, broker de CFD primé, lance AvaProtect, un outil de gestion des risques révolutionnaire en un clic pour son application de trading sur ordinateur AvaTrade WebTrader. La solution fait partie intégrante de la stratégie continue d'AvaTrade visant à assurer le succès et la satisfaction de ses clients. AvaProtect est aussi disponible sur l'application mobile d'AvaTrade, AvaTradeGO.

AvaProtect est conçu pour rassurer les traders, en assurant la protection de leurs trades contre les mouvements opposés du marché. Les clients d'AvaTrade peuvent activer AvaProtect facilement pour des frais minimes et définir la période de protection de leur choix. Si, à la fin de cette période, la position protégée a perdu en valeur, AvaTrade remboursera la perte subie.

« L'environnement économique et géopolitique actuel renforce la volatilité des marchés, ce qui apporte de nombreuses opportunités intéressantes mais aussi des risques importants pour les traders », explique Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade. « AvaProtect permet à nos clients de suivre leur intuition et de se lancer sur le marché, en sachant qu'ils sont protégés en cas de perte grâce à AvaProtect, une fonctionnalité unique dans notre industrie. »

Ferguson ajoute : « La valeur fondamentale de notre société est de permettre à chacun d'investir et de trader en toute confiance, dans un environnement sûr et fiable, et nous pensons qu'AvaProtect va réellement dans ce sens. »

