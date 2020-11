AvaTrade lance une nouvelle solution de copy trading : Ava Social

Cette solution innovante permet aux utilisateurs d'interagir avec d'autres traders et d'apprendre auprès d'experts avant de placer leurs ordres

DUBLIN, 17 novembre 2020 /PRNewswire/ -- AvaTrade, broker de CFD primé, a annoncé aujourd'hui le lancement de sa nouvelle solution passionnante de copy trading – AvaSocial. Cette nouvelle solution innovante de copy trading et de trading social profite à tous les traders, débutants et plus expérimentés, en leur permettant d'interagir pour partager et exécuter des trades au sein d'un réseau central.

L'application mobile sur mesure est réglementée par la FCA en partenariat avec Pelican Trading. Elle s'intègre à l'offre de plateformes d'exécution d'AvaTrade pour faciliter le trading et permettre aux traders de partager leurs performances. AvaSocial permet aux clients de créer leur propre communauté d'abonnés, qui peuvent consulter leurs stratégies, copier automatiquement ou manuellement leurs signaux et analyser leurs performances. Les utilisateurs d'AvaSocial peuvent également communiquer avec d'autres traders grâce à la fonctionnalité de messagerie instantanée. Selon le Raconteur, un trader sur deux se réfère toujours à l'opinion d'experts ou d'autres traders avant de prendre une décision d'investissement. En appuyant sur un simple bouton sur leur appareil mobile, les clients peuvent utiliser toutes les fonctionnalités innovantes d'AvaSocial, chez eux ou en déplacement.

Dáire Ferguson, PDG d'AvaTrade, déclare : « Nous sommes ravis de lancer AvaSocial aujourd'hui, aux côtés de Pelican Trading, dans le cadre de notre engagement continu à soutenir et à aider nos clients à se former. La nouvelle plateforme offre une accessibilité au marché et montre la façon dont les experts investissent leurs propres capitaux. En partageant et en interagissant sur des trades en direct via la fonctionnalité de messagerie instantanée, les autres utilisateurs peuvent tenir compte des recommandations des experts et copier leurs stratégies pour augmenter leurs chances de succès. »

Mike Read, co-fondateur et PDG de Pelican Trading, ajoute : « Nous sommes extrêmement heureux d'intégrer notre solution technologique exclusive de trading social à la plateforme mobile d'AvaTrade, qui permet aux traders d'interagir, de partager des informations et d'apprendre auprès des meilleurs. »

En plus d'être une solution complète de copy trading, AvaSocial permet aux utilisateurs de visualiser les différentes stratégies des experts qu'ils suivent et de choisir de prendre une position inverse si besoin, en fonction de leurs propres perspectives sur l'évolution du marché.

AvaSocial est actuellement disponible en français, anglais, allemand, italien, espagnol, vietnamien, japonais, chinois (traditionnel) et chinois (HK).

Pour en savoir plus sur AvaSocial, visitez hhttps://www.avatrade.fr/trading-info/avasocial.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Finn Partners pour AvaTrade

Tél. : +44 20 7655 1710

E-mail :[email protected]

À propos d'AvaTrade

AvaTrade est l'un des brokers de CFD les plus importants et les plus réglementés au monde. Réglementée dans sept juridictions et offrant à ses clients une assistance et des services 24 h/24 dans plus de 20 langues, la société maintes fois primée est fière de son engagement à aider ses utilisateurs à trader en toute confiance, quel que soit leur niveau ou leur expérience. AvaTrade propose des spreads ultra-bas sur plus de 1 250 instruments de trading – y compris AvaOptions, MetaTrader 4/5 et son dernier outil de gestion des risques, AvaProtectTM – via son Web trader et son application mobile de pointe, AvaTradeGO. La société fournit à sa clientèle de plus de 300 000 traders basés dans 150 pays une offre diversifiée d'options de trading, répondant à une grande variété de besoins et d'intérêts. Récemment titré « Meilleur broker au monde » par The European, « Meilleur programme d'affiliation » par International Investor et « Meilleure application de trading mobile du Forex » par Global Forex Awards, AvaTrade est un pionnier dans le monde du trading et s'engage à créer une expérience utilisateur juste et sécurisée pour ses clients.

Pour plus d'informations, veuillez visiter www.avatrade.com

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1083911/AvaTrade_Logo.jpg

SOURCE AvaTrade