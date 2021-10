Avec une Vision Élargies Des Opérations Informatiques Unifiées, NinjaRMM Entre dans Une Nouvelle Phase de Croissance Sous le Nom de NinjaOne

Au cours de l'année écoulée, NinjaOne a connu une croissance explosive, avec une augmentation des revenus de 75% d'une année sur l'autre et le lancement de Ninja Ticketing , Ninja Documentation et la sauvegarde d'images pour Ninja Data Protection , trois produits entièrement intégrés qui s'appuient sur la plateforme de base de la société. À mesure que la main-d'œuvre évolue vers un modèle hybride et à distance, NinjaOne se prépare à un avenir où l'informatique est partout, depuis les espaces occupés par les employés et les appareils qu'ils utilisent jusqu'aux interactions entre les entreprises et les clients.

« Le changement de nom en NinjaOne reflète notre vision d'une plateforme qui rend les opérations informatiques plus efficaces », a déclaré Sal Sferlazza, PDG de NinjaOne. « Lorsque nous avons lancé NinjaRMM, nous nous sommes mis en tête de construire une solution SaaS hautement disruptive qui combine puissance et simplicité pour bousculer le statu quo. Nous avons grandi depuis ces premiers jours pour devenir une entreprise multi-produits qui unifie les opérations informatiques. NinjaOne est un produit conçu pour l'avenir, et je suis très enthousiaste pour la nouvelle génération de logiciels informatiques. »

L'Engagement Continu de NinjaOne Envers les Canaux de Distribution

Depuis le début, NinjaOne a toujours été une entreprise amicale qui a trouvé son succès grâce à des partenariats avec des fournisseurs de services gérés (MSP) et infogéreurs, des revendeurs à valeur ajoutée (VAR) et d'autres partenaires de distribution. Alors que le marché de l'infogérance continue de mûrir et d'évoluer en amont vers des marchés plus importants, NinjaOne continue de soutenir ses partenaires de distribution par de multiples moyens, depuis une stratégie de produits qui vise à rendre les services informatiques cogérés plus faciles et d'un plus grand impact, jusqu'à l'offre d'un portefeuille croissant de ressources, de conseils et d'outils d'assistance spécialement conçus pour les infogéreurs et les revendeurs.

Grâce à ce changement de marque, les partenaires de distribution et les clients existants ne subiront aucun changement perturbateur au niveau de l'interface utilisateur, des conditions contractuelles, des performances des applications ou de la qualité de l'assistance.

« Nous ne serions pas là où nous sommes aujourd'hui sans nos partenaires de distribution. Nous sommes conscients que les infogéreurs et les revendeurs jouent un rôle important dans la croissance de NinjaOne, aujourd'hui et à l'avenir », a déclaré Dean Yeck, Chief Revenue Officer de NinjaOne. « Dans le monde entier, les fournisseurs de services gérés et les revendeurs constatent une plus grande demande pour leurs services, et nous sommes fiers d'être un partenaire qui les aide à se développer. »

La gamme de produits NinjaOne

Conscient du fait que les fournisseurs de services gérés (MSP) et les services informatiques internes ont besoin d'outils robustes et modernes pour gérer les effectifs distribués et les parcs d'appareils, NinjaOne a mis au point une plateforme multiproduits qui comprend la surveillance et la gestion à distance (RMM), les sauvegardes sur le cloud pour la protection des données, la gestion des tickets et la documentation, et d'autres produits qui devraient être lancés au cours des deux prochaines années. Des intégrations bien pensées étendent les capacités de NinjaOne comme la gestion des actifs informatiques, l'accès à distance, la gestion des correctifs et le déploiement automatisé des logiciels.

La feuille de route des produits NinjaOne pour l'année prochaine comprend de nouvelles fonctionnalités, des intégrations et des produits, tous conçus pour offrir une expérience parfaite qui rend l'informatique plus efficace, plus productive et plus sûre. L'entreprise communiquera d'autres détails sur les produits dans les mois à venir.

La Décennie des Terminaux

Les environnements informatiques modernes sont devenus de plus en plus complexes, les modèles traditionnels de mise en réseau, d'infrastructure et de sécurité étant bouleversés par les innovations liées au "cloud". Alors que les tendances d'adoption du cloud s'accélèrent dans l'ère post-pandémique et que le centre des opérations et de la gestion se déplace vers les terminaux, la plateforme unifiée de NinjaOne est positionnée de manière unique pour étendre le champ des opérations informatiques à tous les terminaux et utilisateurs, où qu'ils se trouvent.

La société commencera à opérer sous le nom de NinjaOne dès maintenant. Pour profiter d'un essai gratuit, visitez https://www.ninjaone.com/fr/phase-de-test-gratuit/

À propos de NinjaOne

NinjaOne est une solution de pointe pour des opérations informatiques unifiées qui simplifie la façon dont les équipes informatiques travaillent. Avec NinjaOne, les fournisseurs de services gérés (MSP), les infogéreurs et les services informatiques peuvent automatiser, gérer et corriger toutes leurs tâches de gestion des terminaux au sein d'une plateforme rapide, moderne et intuitive, améliorant ainsi l'efficacité des techniciens et la satisfaction des utilisateurs. NinjaOne prend en charge plus de 6 000 clients dans le monde entier et est régulièrement classé N°1 pour son assistance client d'excellence. NinjaOne a été élu meilleur logiciel de sa catégorie par G2 et Gartner Digital Markets au cours des 3 dernières années.

