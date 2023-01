AVISA Partners annonce l'acquisition de DGM Conseil dirigé par Michel Calzaroni et Christian d'Oléon. Guillaume Didier, Charles-Etienne Lebatard et Pascal Pogam rejoignent le groupe comme associés.

PARIS, 5 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Avisa Partners, groupe français présent dans la cybersécurité, l'intelligence économique et les relations publiques, annonce l'acquisition de DGM Conseil, cabinet de conseil en communication d'influence.

Fondé en 1986, DGM Conseil a plus de 30 ans d'expérience dans l'accompagnement des dirigeants et la communication corporate, principalement dans le conseil et les relations médias. Ensemble, avec 150 collaborateurs dans ces activités, DGM Conseil et Avisa Partners conseilleront au quotidien plus de 200 clients en France, à Bruxelles, à Londres, aux États-Unis, en Asie et en Afrique. Le groupe mettra à leur disposition des capacités opérationnelles en matière de relation presse, d'affaires publiques, de stratégie événementielle ou digitale. Chaque client pourra être accompagné à l'international grâce au réseau d'Avisa Partners, avec des équipes implantées dans plus de 10 pays.

Charles-Etienne Lebatard et Pascal Pogam rejoignent les équipes de DGM Conseil pour renforcer les offres de communication stratégique, de relations médias et d'accompagnement des dirigeants lors des phases d'exposition médiatique ou de crise.

Guillaume Didier intègre les équipes d'Avisa Partners pour développer une offre technique plus largement dédiée au soutien au contentieux.

Charles-Etienne Lebatard, 49 ans était précédemment Directeur associé de Publicis Consultants depuis 2020. Il était auparavant associé et directeur du bureau de Paris de B2P communications, spécialiste de la communication stratégique franco-allemande. Précédemment, il a occupé différents postes dans l'Industrie, notamment au sein du Groupe Total ou encore EADS. Charles-Etienne Lebatard a débuté sa carrière en tant que journaliste, métier qu'il a exercé pendant 5 ans après des études de droit et de journalisme.

Pascal Pogam, 52 ans, a accompli l'essentiel de sa carrière dans la presse économique. Il a notamment couvert le secteur de l'énergie, puis celui des finances publiques à « La Tribune », avant d'intégrer la rédaction des « Echos », où il a occupé successivement les postes de chef adjoint du service Industrie, rédacteur en chef Enquêtes & Idées, puis rédacteur en chef en charge de la transformation numérique. En décembre 2019, Pascal Pogam a rejoint le magazine « L'Express » en qualité de directeur adjoint de la rédaction.

Guillaume Didier, 51 ans, rejoint le groupe Avisa Partners pour renforcer l'offre "litigation support". Il a notamment exercé les fonctions de juge d'instruction, président d'audience correctionnelle, assesseur aux assises avant d'être nommé vice-procureur chargé des relations avec la presse, auprès du procureur de la République de Paris, Jean-Claude Marin. Conseiller pour la presse et la communication aux cabinets des ministres de la Justice (Pascal Clément, Rachida Dati puis Michèle Alliot-Marie) et du ministre des Affaires étrangères (Michèle Alliot-Marie), Guillaume Didier a créé et occupé entre 2007 et 2010 le poste de porte-parole du ministère de la Justice et des Libertés. Il a rejoint Vae Solis en janvier 2012 pour occuper à partir de 2018, le poste de directeur général délégué.

Matthieu Creux, Président d'Avisa Partners déclare : « DGM Conseil est une institution dans le secteur du conseil en communication d'influence et un partenaire historique d'Avisa Partners depuis plus de 12 ans. Michel Calzaroni et Christian d'Oléon, ainsi que leurs équipes, viennent renforcer une activité en forte croissance chez Avisa, notamment aux Etats-Unis. Ce rapprochement fait suite à l'acquisition de 35°Nord en 2021, signe que nous considérons cette activité comme stratégique pour nos clients ».

Michel Calzaroni, Président fondateur, et Christian d'Oléon, Directeur général de DGM Conseil expliquent : « Avisa Partners va nous permettre d'accompagner les dirigeants que nous conseillons vers des publics et sur des territoires où DGM Conseil ne disposait pas d'expertises et d'équipes dédiées, comme l'international et le digital. Nous nous appuierons également sur le savoir-faire historique du groupe pour mieux gérer certaines crises, comme lors des attaques cyber qui déstabilisent les organisations, ou sur certains dossiers judiciaires qui nécessitent parfois des investigations techniques pour clarifier une situation ou renforcer la position de nos clients ».

Avisa Partners est un groupe international dédié à la sécurité et au développement des affaires, plus particulièrement spécialisé dans la cybersécurité, la gestion des risques et les relations publiques.

Avisa Partners regroupe un ensemble de plus de 300 professionnels reconnus, dont près d'une moitié d'ingénieurs et de profils techniques, qui offrent à leurs clients un continuum d'expertises pour éclairer la décision, saisir des opportunités, sécuriser les opérations et faire face à toutes les formes d'hostilité. Le groupe accompagne des clients publics ou privés au niveau local et international dans la gestion des affaires sensibles (négociations, attaques cyber, litiges, restructurations...), lors des opérations de croissance (M&A, implantation internationale, accompagnement sur les grands projets...), au moment de construire un positionnement stratégique (communication, affaires publiques, digital...), ou dans la maîtrise de leurs risques cyber et la réponse aux attaques ciblant l'ensemble des systèmes critiques.

Avisa Partners est une entreprise de taille intermédiaire française en forte croissance. Entre 2021 et 2022, le chiffre d'affaires est passé de 44 à 75 millions d'euros, avec l'objectif de dépasser le cap des 100 millions d'euros de chiffre d'affaires d'ici 18 à 24 mois.

