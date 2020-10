AxiomSL prêts à fournir une solution aux exigences réglementaires du régime IFR

LONDRES, le 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- AxiomSL, leader du marché de solutions de risques et de rapports réglementaires, propose dès aujourd'hui une solution pour répondre aux nouvelles exigences de l'Union Européenne définies sous le régime des entreprises d'investissement (IFR) et la directive sur les sociétés d'investissement (IFD), suivies par les exigences britanniques de l'autorité de surveillance des marchés financiers (FCA) qui doivent encore être finalisées. La solution IFR/IFD d'AxiomSL permettra aux entreprises d'investissement de faire face à ce changement conséquent des règles actuelles, notamment pour les nouvelles classifications de catégories, et de mieux gérer l'augmentation potentielle des exigences de capital réglementaire auxquelles la plupart des entreprises de gestion d'investissement seront soumises dans les différents pays concernés.

La date butoir pour l'IFR/IFD sera le 26 juin 2021, mais les entreprises d'investissement européennes doivent se préparer à mettre en œuvre dès maintenant les nouvelles exigences complexes de l'IFR en matière de collecte de données, de classification, de calcul de capital et de rapports. En outre, de nombreuses institutions financières devront être prêtes à réagir rapidement dès que les réglementations et les exigences de déclaration spécifiques au Royaume-Uni seront confirmées.

L'IFR sera mis en place dans le cadre d'une période de transition de cinq ans débutant en 2021 et il est prévu que le régulateur fournisse des mises à jour continues des exigences, des catégorisations et des besoins en données pendant la période de transition. Au fur et à mesure de l'évolution de la réglementation, les entreprises d'investissement devront surveiller les changements et s'adapter rapidement, en particulier si leur classification de catégorie change. L'utilisation de feuilles de calcul Excel et de processus manuels ne suffira pas étant donné la complexité de la réglementation, les exigences élargies et granulaires, et le calendrier serré.

La plateforme de gestion des données ControllerView® d'AxiomSL offre une solution optimale pour répondre aux exigences actuelles et futures en matière d'IFR. Pour ceux qui sont soumis à des changements de catégorie basés sur la nouvelle et complexe méthodologie des facteurs K, ils sont en mesure d'aborder l'IFR et/ou la possibilité de répondre en parallèle aux règlements sur les exigences de fonds propres (CRR) avec cohérence et en toute transparence. La solution permettra de remplir et de valider les rapports afin de répondre aux exigences des autorités locales/régulateurs sur les fonds propres et les liquidités.

Edward Royan, responsable des solutions au niveau mondial chez AxiomSL, déclare "Il y aura de nombreux défis à relever pour se conformer aux régimes IFR/IFD, car les implications des nouvelles règles sont complexes et vastes. Dans nos discussions avec les entreprises d'investissement, nous avons noté l'impact attendu sur les exigences de capital et de liquidité. Notre plateforme de gestion des données permettra aux entreprises d'intégrer de manière transparente les données sources dans les différents silos fonctionnels (trésorerie, finances, risques, etc.), avec les contrôles appropriés pour fournir les rapports IFR guidés par une taxonomie, et garantir que les données soumises par les clients satisferont les exigences des régulateurs et soient conformes à l'examen des différentes juridictions".

À propos d'AxiomSL

AxiomSL est un leader mondial en matière d'analyse des risques, de gestion des données et de solutions de reporting réglementaire. S'appuyant sur plus de 25 ans d'expérience, AxiomSL combine sa profonde connaissance du secteur et sa plateforme de gestion des données pour fournir des solutions en matière de reporting réglementaire dans les domaines du risque, de liquidité, de capital et de crédit, d'opérations, et de trades et transactions. La plateforme peut être déployée sur site ou sur le Cloud. Sa clientèle se compose de nombreuses institutions financières régionales et mondiales, pour un montant d'actifs total dépassant 43 000 milliards de dollars, et de sociétés de gestion totalisant plus de 11 000 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Le service couvre plus de 110 régulateurs à travers 55 juridictions. AxiomSL est notamment dans le top 20 du classement Chartis RiskTech100® 2020.

