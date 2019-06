Axway présente une nouvelle solution orientée sur les évènements pour transférer les API dans votre stratégie API

AMPLIFY Streams va réduire la bande passante et les coûts tout en améliorant l'expérience utilisateur

PHOENIX, 5 juin 2019 /PRNewswire/ -- Axway a annoncé aujourd'hui le lancement d'une nouvelle solution de streaming par API évènementielle, appelée « AMPLIFY Streams ». Il s'agit de la dernière arrivée dans la gamme des produits de gestion d'API AMPLIFY de la plate-forme d'intégration hybride (HIP) d'Axway et cela offre une option nécessaire aux entreprises qui souhaitent améliorer leur stratégie API dans leur ensemble.

Selon Gartner, « la gestion des API évènementielles devient plus importante en raison de facteurs tels que l'Internet des objets et les microservices. Les responsables d'applications chargés de l'architecture applicative doivent faire évoluer leur stratégie de gestion des API au-delà des API REST de demandes et de réponses pour prendre en charge une informatique évènementielle plus répandue ».1

AMPLIFY Streams est le fruit de l'acquisition récente de Streamdata.io par Axway. Cette acquisition permet de renforcer la solution de gestion des API d'Axway dans le cadre de sa plate-forme d'intégration hybride, mais également de fournir une solution SaaS (logiciel en tant que service) évènementielle aux clients qui ne font pas encore appel aux services d'Axway.

« Nous nous engageons à offrir à nos clients la solution qui soit la meilleure et la plus complète possible et AMPLIFY Streams transforme désormais n'importe quelle API en un flux de données, sans besoin de code côté serveur », déclare Laura Heritage, vice-présidente de la gamme de produits API, microservices et du produit « Mesh Governance ». « Cela signifie que vous pouvez faire évoluer facilement, agilement et efficacement votre stratégie API. »

Le lancement d'API de streaming évènementielle dans une stratégie d'API peut contribuer à réduire la bande passante, la consommation et les coûts tout en améliorant l'expérience utilisateur (UX).

« Les architectes s'efforcent sans relâche de fournir les meilleures expériences utilisateurs possibles à leurs utilisateurs finaux, et AMPLIFY Streams veillera à ce que leurs clients puissent obtenir des données en temps réel là et quand ils en ont besoin », a déclaré David McKenna, vice-président principal de l'ingénierie chez Axway. « Pour prendre en charge les réactions des clients en temps réel, les architectures modernes doivent évoluer au-delà des API synchrones traditionnelles de demandes et de réponses. »

1 Gartner, The Impact of Event-Driven IT on API Management (L'impact de l'informatique évènementielle sur la gestion des API), Paolo Malinverno, Mark O'Neill, mis à jour le 5 septembre 2018, publié le 30 mars 2017

À propos d'Axway

Axway permet à ses clients de prospérer en utilisant des solutions d'intégration hybrides pour établir de meilleures connexions entre les personnes, les systèmes, les partenaires et les écosystèmes. AMPLIFY™, notre plate-forme d'intégration hybride aide les entreprises à accélérer leur transformation numérique, à créer des expériences passionnantes et à innover dans les services. Elle accélère les intégrations en combinant les modèles d'intégration traditionnels avec les API et l'intégration d'applications à l'aide de plus de 150 connecteurs prédéfinis. 11 000 entreprises réparties dans le monde font confiance à Axway pour relever leurs défis en matière d'intégration. www.axway.com.

