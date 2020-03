Axway va fournir sans frais Syncplicity pour le télétravail afin d'aider les entreprises dans leur transition vers une main-d'œuvre à distance

– Les sociétés navigant un pic de travail à distance ont à présent à leur disposition une ressource gratuite et sûre pour le stockage et la collaboration en ligne

PHOENIX, 26 mars 2020 /PRNewswire/ -- Axway (Euronext : AXW.PA), leader de la technologie d'intégration d'entreprise, a annoncé aujourd'hui que la Société a entrepris une initiative temporaire afin de fournir sans frais Syncplicity for Remote Work pour partage de fichiers et collaboration dans le cadre du télétravail. Syncplicity par Axway peut se déployer rapidement afin de procurer une assistance immédiate et soulager les usagers qui entreprennent pour la première fois le travail à distance. Cette étape est conçue pour aider les employés à assurer la transition vers un contexte de télétravail en leur apportant un accès facile à des fichiers et données d'entreprise, tout en leur assurant sécurité des données, gouvernance et auditabilité.

« Nous possédons une solution solide qui peut aider les équipes à travailler à distance et à collaborer de façon sûre, » a expliqué Patrick Donovan, PDG d'Axway. « Beaucoup d'entreprises doivent actuellement transitionner d'importantes fractions de leur personnel vers le travail à distance. Pour leur rendre service, nous avons décidé d'offrir Syncplicity gratuitement afin qu'elles puissent s'adapter aux circonstances actuelles. »

De façon plus spécifique, cette initiative procurera un accès à l'édition entreprise (EE, 'Enterprise Edition') de Syncplicity, ce qui comprend un stockage en nuage. De plus, Axway animera des sessions de formation au télétravail et fournira d'autres ressources (en anglais) afin d'aider les sociétés à consolider leur administration, leur sécurité, ainsi que l'accès et la collaboration des usagers.

« Nous comprenons les besoins et les défis auxquels sont exposées les sociétés au moment où elles doivent effectuer la transition vers une main-d'œuvre à distance en un temps record. Nous comprenons également l'importance de le faire en toute sécurité. Axway fournit depuis plus de 20 ans des solutions sûres de transfert de fichiers et de partage de données à des milliers d'entreprises autour du monde, » a ajouté Donovan. « Syncplicity est l'une des nombreuses solutions d'intégration que nous proposons et nous espérons que cette mesure apportera une tranquillité d'esprit aux sociétés et aux télétravailleurs en ces temps d'incertitude. »

Syncplicity procure aux sociétés la capacité d'approvisionner les comptes d'employés et d'offrir le stockage pour leurs utilisateurs. Avec cette initiative, les équipes mondiales peuvent accéder à distance aux dossiers et fichiers pour les partager et collaborer de façon efficace — et leurs équipes IT en conservent le contrôle global. À la fin de la période gratuite, les clients auront l'option de continuer avec ce service ou de faire migrer leurs données en les retirant de Syncplicity.

Cliquez sur ce lien afin d'obtenir davantage d'informations sur Syncplicity pour télétravail sans frais (en anglais).

À propos d'Axway

Axway donne une nouvelle vie aux infrastructures informatiques héritées en aidant plus de 11 000 clients à utiliser ce dont ils disposent déjà pour inventer leur parcours numérique, ajouter de nouvelles capacités à leur entreprise et piloter leur croissance. Grâce à la plateforme évolutive AMPLIFY™ – qui associe interfaces de programmation d'applications (API), intégration interentreprises (BtoB), services de contenu et écosystèmes numériques – nous guidons l'innovation et renforçons la satisfaction de la clientèle plus rapidement et plus sûrement que jamais. Avec plus de 20 ans d'expérience, Axway emploie plus de 1 800 personnes dans 18 pays. axway.com.

