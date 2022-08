Azazie, le principal e-commerce de robes de mariée, s'implante en France

Azazie étend l'empreinte mondiale de ses robes de mariée et de ses accessoires.

SAN JOSE, Californie, 11 août 2022 /PRNewswire/ -- Azazie , la principale marque de robes de mariée et de robes pour occasions spéciales s'adressant directement aux consommateurs, a annoncé son lancement en France. La marque dessert actuellement une mariée américaine sur dix et a remporté le prix Glossy Beauty and Fashion Award de la meilleure expérience de E-commerce. Grâce à ce nouveau lancement sur le marché, les clients français peuvent acheter des centaines de robes de mariée et de robes pour occasions spéciales chez eux.

Basé dans la capitale technologique de la Silicon Valley, Azazie a renversé l'industrie traditionnelle du mariage, offrant des robes de haute qualité à des prix abordables depuis 2014. Avec une gamme de plus de 200 robes de mariée à partir de 289 € et de plus de 400 robes de demoiselle d'honneur à partir de 99 €, de la mini à l'élégante traîne de chapelle, d'une épaule aux options de manches longues, coupées dans une sélection de tissus, y compris la mousseline, la dentelle, le tulle, le velours, les paillettes et le satin extensible offerts dans plus de 70 couleurs, taille offerte de EU 30 à EU 60. Il existe des robes idéales pour chacun chez Azazie.

Azazie assure toujours son engagement en développement durable. Toutes les robes d'Azazie sont fabriquées sur commande, ce qui permet de minimiser l'empreinte carbone en éliminant les stocks. Azazie a également conclu des partenariats avec l'organisation Green Education Foundation afin de faire don de ses vêtements inutilisés au programme de recyclage.

Cliquez ici pour voir tous les produits vendus sur Azazie.com en France.

À PROPOS D'AZAZIE

Azazie est le leader de la vente en ligne de robes de mariée, de robes de demoiselle d'honneur et d'accessoires. Azazie propose des robes de haute qualité à des prix abordables, directement au consommateur. Avec plus de 200 robes de mariée et plus de 400 robes de demoiselle d'honneur dans plus de 70 couleurs, Azazie s'engage en faveur d'une mode respectueuse du corps, offrant toutes les robes de taille EU 30 à EU 60, coupées et cousues sur commande comme des modèles sur mesure coûteux. Azazie est apparue sur le Today Show, CNBC et d'autres médias populaires. La marque a récemment remporté un Glossy Fashion Award, le WeddingWire Couples' Choice Award et le Best of Weddings Award de The Knot, en plus d'être reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide d'Inc. en 2019 et l'une des boutiques en ligne à la croissance la plus rapide de Newsweek en 2022. Visitez le site Web à l'adresse https://www.azazie.com/fr/.

Contact médias :

Azazie

[email protected]

SOURCE AZAZIE