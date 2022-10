Bamberg Health: L´hôpital intelligent, le big data et l´innovation thérapeutique et pharmaceutique deviennent des outils clés pour la prévention médicale des patients

PARIS, 27 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Plus de 250 experts scientifiques, hauts fonctionnaires et cadres de la santé publique et privée ont discuté, lors du France Healthcare Innovation Summit 2022 ( https://bamberghealth.com/event/france-innovation-healthcare-summit9 sur les enjeux économiques, sociaux ainsi qu´éthiques de la transformation numérique dans la santé pendant le sommet organisé par Bamberg Health et la Fondation Bamberg. L'événement, qui a eu lieu le 26 octobre dernier à l´Hôtel Mercure Paris Orly, avec la bienvenue de Ignacio Para Rodríguez-Santana, président de la Fondation Bamberg, a été inauguré par Claude Revel, présidente fondatrice du Think Tank Skema Publika et du cabinet de conseil Information & Stratégie, anciennement/antérieurement?(Former in English) nomée Déléguée interministérielle pour l'intelligence économique auprès du Premier ministre français. Le sommet a compté avec le soutien des entreprises telles que Curecall, Docaposte, PTC Therapeutics, Robocath, Siemens Healthineers, TriNetX avec la collaboration de Asisa, Care Insight, Lallianse, Peer, Sofinnova partners.

Selon Olivier Denquin, Directeur Régional de Partenariats à TriNetX, "cet événement permet de dresser un état des lieux des progrès et défis, d'échanger sur les pratiques et de définir de nouvelles perspectives, afin de poursuivre l'innovation au service des patients dans un contexte sanitaire et social en mutation".

Par ailleurs, la R&D devient un outil stratégigue clé dans la géopolitique mondiale. "Aujourd'hui, les états s´appuient sur la R&D car c´est un facteur de compétitivité stratégique politique et éthique au niveau international (…), or il s'agit d'un enjeu majeur d'intégrer le solutionisme technologique dans la R&D, c'est-à-dire de recourir à la technologie pour résoudre les problèmes. Il est important de garder une maîtrise avec des fils éthiques et politiques", affirme Claude Revel.

L´introduction de l´intelligence artificielle dans le système sanitaire suppose un impact au niveau de la culture organisationnelle, médicale voire même financière. Dans ce sens, Sophie Depoutre, Directrice adjointe de la recherche et de l´innovation au CHU de Toulouse et coordinatrice Innov' Pôle Santé soutient que "si l´on souhaite innover au niveau médical, il faut sortir de nos silos organisationnels et administratifs, et aussi faciliter l´accès à un financement, car actuellement nos investissements se reposent sur des fonds propres. Par conséquent, les collaborations équilibrées avec l´industrie privée sont clés", ajoute-t'elle.

La collaboration entre le public et le privé est donc stratégique pour que le secteur avance de façon plus agile, collective et multidisciplinaire dans le développement et le déploiement des ressources humaines et techniques.

