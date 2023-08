Belacom devient le distributeur exclusif de Netcore Cloud en France, apportant des solutions d'automatisation marketing de pointe sur le marché français

PARIS, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Belacom, une agence française spécialisée dans l'automatisation marketing depuis plus de 10 ans, est fière d'annoncer son partenariat exclusif avec Netcore Cloud , une solution d'automatisation marketing et d'e-mail interactif leader sur le marché asiatique. Netcore Cloud a choisi Belacom comme distributeur unique en France, marquant son entrée sur le marché français en tant que concurrent direct de Klaviyo et ActiveCampaign, capitalisant sur l'expertise en automatisation et en stratégie numérique de Belacom.

Netcore Cloud est largement reconnu pour sa plateforme d'automatisation marketing de pointe, qui comprend un module d'e-mail interactif basé sur la technologie AMP. Ce module permet aux marques de communiquer de façon dynamique avec leurs clients via des e-mails interactifs et personnalisés, créant ainsi des expériences uniques et engageantes.

En choisissant Belacom comme partenaire exclusif en France, Netcore Cloud a tenu compte de sa solide réputation en matière d'automatisation marketing, de son impressionnant portefeuille de 350 clients et d'une liste de solutions complémentaires distribuées. Cette alliance permettra aux entreprises françaises de bénéficier de l'expertise de Belacom tout en leur donnant accès aux puissantes capacités de Netcore Cloud.

« Nous sommes ravis d'être le distributeur exclusif de Netcore Cloud en France, a déclaré Arnaud Acarie, directeur général de Belacom. Ce partenariat démontre la confiance de Netcore Cloud dans notre expertise et notre capacité à fournir des solutions d'automatisation marketing de premier ordre. Ensemble, nous nous engageons à aider les entreprises françaises à atteindre de nouveaux sommets en matière d'automatisation marketing et à offrir une expérience client exceptionnelle. »

« Nous sommes ravis d'accueillir Belacom dans la famille Netcore Cloud. En tant que partenaires, nous nous engageons à favoriser l'agilité, l'innovation et l'orientation client. Nous visons un engagement profond au-delà des expériences transactionnelles grâce à nos solutions cloud de pointe, qui permettront à Belacom de réaliser sa vision stratégique. Cette étape importante souligne notre engagement mondial à offrir une valeur exceptionnelle, en redéfinissant ensemble le champ des possibles », a déclaré Abithab, directeur général international de Netcore Cloud.

En s'alliant, Belacom et Netcore Cloud s'engagent à offrir des services de qualité, un soutien technique exceptionnel et une expertise en automatisation marketing aux entreprises françaises, en permettant aux spécialistes du marketing d'accéder à des technologies de pointe pour optimiser les campagnes et accroître l'engagement des clients.

À propos de Belacom

Belacom est une société française spécialisée dans l'automatisation marketing depuis plus de 10 ans. Avec une expertise approfondie dans les stratégies marketing et une solide réputation, Belacom fournit des solutions innovantes aux entreprises qui cherchent à améliorer leur présence en ligne et à renforcer leurs relations clients. Pour en savoir plus sur Belacom, veuillez consulter www.belacom.fr .

Netcore Cloud : https://netcorecloud.com/about-us/

https://netcorecloud.com/

