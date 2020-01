BENTELER présente ses innovations au CES 2020 in Las Vegas

BENTELER apporte son vaste savoir-faire automobile aux acteurs de la mobilité électrique

« La tendance en faveur des véhicules électriques croît rapidement. Nous utilisons notre vaste savoir-faire automobile pour soutenir les acteurs nouveaux et existants dans ce domaine », a déclaré Marco Kollmeier, vice-président de la division Électro-mobilité de BENTELER Automotive. « Nous soutenons nos clients en leur proposant des innovations telles que le système de transmission électrique BENTELER. Cela nous permet d'aider les entreprises à saisir les nouvelles possibilités que la mobilité électrique leur offre, ainsi qu'à leurs clients. »

BENTELER aide à accélérer le développement du véhicule prototype de Sony

L'un des nouveaux acteurs tirant profit du savoir-faire de BENTELER est Sony. Dans le cadre de sa contribution à l'industrie automobile, Sony a développé un véhicule prototype. BENTELER a fourni les principaux composants de ce véhicule. En tant que partenaire mondial de premier plan dans l'industrie automobile, BENTELER dispose de connaissances inégalées couvrant l'ensemble de la chaîne de valeur automobile, ainsi que des compétences en matière de mobilité électrique. Cela fait de BENTELER un partenaire important pour le développement de véhicules prototypes comme celui de Sony.

La collaboration avec Bosch fournit aux clients une solution de mobilité électrique éprouvée

Au CES 2020, BENTELER présente son système de transmission pour la première fois en Amérique du Nord. Il est présenté au stand de Bosch. Cette solution de plateforme évolutive pour les véhicules électriques associe les compétences des deux entreprises. Elle est prête pour un déploiement immédiat, éliminant la nécessité d'un développement pluriannuel et de cycles d'essai par les constructeurs automobiles. Elle associe plusieurs fonctions, y compris la gestion des accidents, le stockage de batterie flexible et évolutif, ainsi qu'un contrôle thermique intégré. Le partenariat entre BENTELER et Bosch a été annoncé en avril 2019.

Une première pour BENTELER au CES, le salon est l'événement technologique le plus important au monde. Il s'agit d'une scène mondiale où les innovations de prochaine génération sont présentées, y compris les technologies automobiles telles que la mobilité électrique.

Le CES 2020 se déroule du 7 au 10 janvier à Las Vegas (États-Unis). Le système de transmission électrique BENTELER est exposé au stand 12401 dans le Hall central.

À propos de BENTELER

BENTELER est une entreprise familiale mondiale au service de ses clients dans les secteurs de la technologie automobile, de l'énergie et de la construction mécanique. En tant que partenaire innovant, nous concevons, produisons et distribuons des produits, systèmes et services liés à la sécurité.

Au cours de l'exercice fiscal 2018, le groupe a enregistré un chiffre d'affaires de 8,072 milliards EUR. Sous la direction de la holding stratégique BENTELER International AG, basée à Salzbourg, en Autriche, le groupe est composé des divisions BENTELER Automotive et BENTELER Steel/Tube. Avec près de 30 000 salariés répartis sur 96 sites dans 28 pays, nous offrons des compétences de premier ordre en matière de fabrication et de distribution, toutes dédiées à la fourniture d'un service de premier ordre partout où nos clients ont besoin de nous.

BENTELER. Une famille de professionnels passionnés. Depuis 1876.

À propos de BENTELER Automotive

BENTELER Automotive est le partenaire de développement des principaux constructeurs automobiles mondiaux. Avec environ 26 000 employés et plus de 70 usines dans environ 25 pays, nous développons des solutions sur mesure pour nos clients. Nos produits comprennent des composants et des modules dans les domaines des systèmes de châssis, de carrosserie, de moteur et d'échappement, ainsi que des solutions pour les véhicules électriques.

À propos du BEDS et de la collaboration pour le développement avec Bosch

Au CES 2020, BENTELER expose son système de transmission électrique. La solution de plateforme évolutive pour les véhicules électriques est prête pour un déploiement immédiat, éliminant la nécessité d'un développement pluriannuel et de cycles d'essai par les constructeurs automobiles. Elle associe plusieurs fonctions, y compris la gestion des accidents, le stockage de batterie flexible et évolutif, ainsi qu'un contrôle thermique intégré.

Le système est exposé au stand du partenaire de développement de BENTELER, Bosch. Le partenariat entre les deux entreprises a été annoncé en avril 2019. Il associe leur expertise respective pour l'intégration de système des plateformes de châssis électriques modulaires. BENTELER comprend les exigences que les châssis roulants imposent aux produits et systèmes dans l'industrie automobile et est responsable de l'intégration mécanique. Bosch fournit les composants et sous-systèmes électriques et électroniques (p. ex. unités de commande du véhicule, direction assistée électrique et systèmes de freinage). Cela inclut les services et l'intégration des systèmes et logiciels.

