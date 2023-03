BeVinced lance les services MedTech CRO

AMSTERDAM, 28 mars 2023 /PRNewswire/ -- BeVinced, une nouvelle organisation de recherche clinique (CRO) de premier plan spécialisée dans les services de conformité à la réglementation des dispositifs médicaux (MDR), est fière d'annoncer le lancement de ses services visant à répondre aux besoins uniques de l'industrie des dispositifs médicaux.

La société a été créée par deux experts reconnus dans le domaine des MedTech CRO : Joris Bannenberg et Dirk Meijer, tous deux médecins. Ils ont fondé Factory CRO en 1988 (maintenant Avania) et apportent chacun plus de 30 ans d'expérience.

« Nous sommes ravis de lancer nos services CRO de niche pour l'industrie MedTech. L'équipe d'experts de BeVinced en recherche clinique et en conformité réglementaire se consacre à aider ses clients à naviguer dans le paysage réglementaire complexe et à apporter et conserver leurs dispositifs médicaux innovants sur le marché de l'UE », a déclaré Dirk Meijer, PDG de BeVinced.

Les services comprennent, mais sans s'y limiter, la conception et la gestion des essais cliniques, la stratégie réglementaire et les soumissions, la surveillance post-commercialisation, la vigilance, la rédaction de CER et l'assistance à la documentation technique ainsi que les services de représentant légal.

« La MDR a un impact énorme sur la disponibilité de certains dispositifs médicaux. Les petites entreprises et les jeunes entreprises, en particulier, peuvent ne pas disposer de suffisamment de fonds pour externaliser les programmes de surveillance post-commercialisation de la MDR. Pour cette raison, certaines entreprises ont même retiré leurs appareils du marché. Nous constatons un réel besoin de services de qualité mais à moindre coût ; BeVinced peut le faire avec des connaissances, des technologies numériques de soutien, des études bien conçues et une organisation agile » a déclaré Joris Bannenberg, chef des services médicaux de BeVinced.

Pour plus d'informations sur BeVinced et nos services CRO de niche pour l'industrie MedTech, veuillez visiter notre site Web à l'adresse www.bevinced.com .

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2040194/3955265/Bevinced_Logo.jpg

SOURCE Bevinced