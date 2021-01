Bigo Live lance la première campagne d'affichage en France pour son deuxième gala annuel avec les stars

Depuis son lancement en France en juillet 2019, Bigo Live a connu une croissance rapide. Au cours des 18 mois qui ont suivi, le nombre d'utilisateurs actifs mensuels a atteint 220 000 en décembre, avec entre 7 000 et 7 500 sessions de diffusion par jour.

Pendant la période de Noël, Bigo Live a lancé plusieurs campagnes dont Meilleurs voeux de nouvel an 2021 ; Réunion familiale ; Mon Cadeaux Noël de rêve ; Mes Regrets de l'année 2020 et a célébré l'arrivée de 2021 avec le Concert du Nouvel An 2021.

Tous les événements visaient à s'assurer que les utilisateurs de Bigo Live gardent l'esprit des fêtes avec l'aide des diffuseurs au moment d'entrer dans la nouvelle année. La plateforme entend poursuivre dans cette voie en lançant cette semaine sa nouvelle campagne et son gala annuel.

Uceph, le musicien libanais basé à Paris, a fait un grand pas en avant en remportant le concours PK de la région. Pour un artiste de base comme Uceph, la nature instantanée de Bigo Live a soutenu son ascension phénoménale.

« J'ai aussi eu des concerts en direct sur d'autres plateformes, mais l'un des grands avantages de Bigo Live est que vous pouvez obtenir un retour d'information instantané. Il est également assez facile d'organiser des rencontres de fans sur la plate-forme. »

« Les fans de Bigo Live n'ont pas peur d'exprimer leur appréciation pour les diffuseurs et le travail qu'ils font. La plateforme est plus qu'un simple divertissement ; s'ils aiment votre contenu, ils viendront spécialement pour vous. »

Le diffuseur Gynoos, également dragqueen, a également souligné la liberté de la plateforme. « J'ai rencontré beaucoup d'autres artistes qu'il aurait été difficile de connaître dans la vie réelle. Nous discutons et partageons nos passions. Tous mes échanges me donnent plus d'inspiration et de créativité artistiques. Nous sommes tous humains et égaux. Parfois, on me respecte, parfois on m'insulte, mais la plupart du temps, on me pose des questions par curiosité sur la plateforme. »

Un porte-parole de Bigo live a déclaré : « La plate-forme met toujours les utilisateurs et les diffuseurs au premier plan. Nous croyons de tout cœur qu'ensemble, il n'y a pas d'obstacle qui ne puisse être surmonté. »

Le 21 janvier prochain, le gala annuel des Bigo Annual Awards 2021 donnera le coup d'envoi de la nouvelle année à 13h GMT+1 (FR).

Découvrez Bigo pour le prochain gala en téléchargeant le application et suivez Bigo sur Instagram pour les dernières mises à jour.

À propos de Bigo Live

Bigo Live est une plate-forme sociale de diffusion en direct où les utilisateurs peuvent partager, inspirer et interagir en temps réel les uns avec les autres à travers le monde. Depuis son lancement en 2016, l'application a été largement utilisée dans plus de 150 pays. Bigo Live est la propriété de BIGO Technology, qui se consacre à l'amélioration des liens entre les personnes dans le monde entier depuis sa fondation en 2014. BIGO Technology possède plus de 30 bureaux et 6 centres de R&D dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1418101/Bigo_Live.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1418112/Bigo_Live_2.jpg

Liens connexes

https://bigolive.onelink.me



SOURCE Bigo Live