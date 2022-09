Black Station : PUMA dévoile sa toute première expérience du métavers avec des NFT exclusifs lors de la Fashion Week de New York

HERZOGENAURACH, Allemagne, 8 septembre 2022 /PRNewswire/ -- L'enseigne sportive PUMA a dévoilé son tout premier site web dans le métavers, appelé Black Station, qui propose des NFT exclusifs accompagnés d'une édition limitée de baskets échangeables en physique, dans le cadre de son défilé « FUTROGRADE » de la Fashion Week de New York.

NITRO NFRNO and NITRO Fastroid Sneakers, debuting at NYFW

Black Station de PUMA a été conçu comme un lieu immersif et interactif permettant de découvrir l'avenir de la marque. Toile vierge 3D en constante évolution, Black Station deviendra une destination dynamique où les consommateurs pourront se connecter à diverses activités web3 au cours de l'année prochaine et bien plus tard.

« Il y a vingt ans, Black Station abritait les créations les plus innovantes de PUMA dans le domaine de la mode, a déclaré Adam Petrick, responsable de la marque PUMA. Compte tenu des limites que nous repoussons du point de vue de la conception des produits et du numérique, il nous semble pertinent de redonner vie à Black Station en tant que nouveau portail d'exploration numérique de la mode, de la performance sportive, de nos classiques historiques et de l'innovation. »

L'expérience commence par l'entrée des visiteurs dans un hall d'accueil numérique hyperréaliste qui présente trois portails distincts. Les deux premiers portails, accessibles à partir du 7 septembre, dévoileront des baskets Nitro NFRNO et Nitro Fastroid exclusives et inédites, liées au récent Nitropass NFT de PUMA.

Les détenteurs d'un Nitropass peuvent recevoir deux NFT, l'un lié à des produits physiques et l'autre débloquant une expérience personnalisée liée à la chaussure de leur choix. Après le défilé Futrograde, ces personnes pourront récupérer leurs baskets physiques en brûlant leur NFT lié à un produit. Il s'agit d'un territoire inexploré pour la marque dans l'espace web3, avec la création du premier NFT appartenant à PUMA qui associe le design numérique à des produits physiques réels destinés aux consommateurs.

Pour la conception du produit numérique, PUMA a encouragé ses designers internes à repousser les limites de la créativité afin d'imaginer à quoi pourrait ressembler une basket numérique en 3D. « Notre équipe de designers a pris beaucoup de libertés en imaginant ces styles de chaussures. Nous ne leur avons donné aucune limite, ce qui nous a permis d'exploiter leur créativité sans les limites et les contraintes de notre processus de production de chaussures habituel, a indiqué Heiko Desens, directeur de la création mondiale et responsable de l'innovation. Ce qui est tout aussi impressionnant que les designs réels, c'est le fait que nous ayons pu travailler avec le développement pour donner vie à ces designs remarquables. »

Les baskets recontextualisent les caractéristiques iconiques de PUMA à travers des designs audacieux et innovants. Fastroid pousse à l'extrême une silhouette technique performante avec des volumes exagérés de mousse Nitro dans des teintes dégradées à fort impact. Avec pour ambition directrice « le sport est un art », NFRNO apparaît comme une rencontre entre le passé et le futur qui s'inspire de styles anciens méconnus pour aboutir à une construction moulée en plusieurs parties.

Le troisième portail de Black Station sera l'entrée du métavers numérique du défilé de mode de la Fashion Week de New York. Les visiteurs seront immergés dans un espace interactif abstrait présentant des effets de style en nuage de points. Ils parcourront une adaptation numérique du défilé, où ils pourront interagir avec les pièces de la collection.

Le métavers Black Station, développé par la société de création FTR, a été construit avec Unreal Engine 5 afin de produire des graphismes ultramodernes.

David Stamatis, directeur exécutif de la création et associé de FTR, a expliqué : « Notre objectif est de donner vie à de grandes idées créatives par le biais d'expériences immersives, de la technologie et de la communauté. Ce projet, et notre partenaire PUMA, nous a permis d'aller vers l'inconnu et de découvrir comment ces éléments créatifs peuvent être associés pour innover dans le récit autour des produits, de la mode et des marques. La création d'une expérience à la fois virtuelle et physique nous a fait prendre conscience des possibilités exceptionnelles qui s'offrent aux marques à l'avenir. »

Les visiteurs peuvent participer à l'expérience Black Station de PUMA sur blackstation.puma.com . Des NFT et leurs baskets exclusives sont disponibles en quantité limitée. Consultez la page Discord de PUMA pour en savoir plus sur le projet.

