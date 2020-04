Boardriders annonce des mesures de réponse au coronavirus

HUNTINGTON BEACH, Californie, 3 avril 2020 /PRNewswire/ -- Boardriders Inc., une société mondiale de sports d'action et d'art de vivre qui conçoit, produit et distribue des vêtements, chaussures et accessoires de marque sous les marques Quiksilver, Billabong, ROXY, DC Shoes, RVCA et Element, a annoncé aujourd'hui qu'elle prenait une série de mesures pour répondre à la crise sanitaire mondiale, ainsi qu'à l'impact sur la demande que les fermetures imposées par les gouvernements ont eu sur ses activités.

En vue de protéger la santé et le bien-être de ses équipes, Boardriders a adopté ces dernières semaines des modalités de travail à domicile, a limité les déplacements à l'échelle mondiale et a fermé des magasins et des usines en conformité avec les règlementations des gouvernements locaux. Par ailleurs, Boardriders a renforcé ses protocoles de nettoyage et de désinfection dans toutes ses installations, et a activement mis en œuvre des pratiques de distanciation sociale.

David Tanner, PDG de Boardriders, a déclaré : « Nous sommes reconnaissants envers nos coéquipiers du monde entier qui ont été en mesure d'appliquer nos protocoles de sécurité et de protection, et de suivre les conseils de divers gouvernements et autorités sanitaires, et qui ont su rester en bonne santé jusqu'à présent. »

En réponse à la chute de la demande causée par les diverses restrictions gouvernementales et fermetures obligatoires, Boardriders a mis en œuvre une série de mesures afin de consolider sa position à court terme tout en reconfigurant simultanément ses activités pour le monde post-coronavirus. Ces mesures incluent la suspension de tout un éventail d'activités commerciales et la réduction des coûts associés pour faire face au ralentissement général de l'activité commerciale. Par ailleurs, la société a pris la décision difficile d'instaurer des réductions de salaire dans l'ensemble de ses équipes mondiales ainsi que des congés temporaires pour certains postes et dans certaines régions.

Enfin, la société a entrepris un examen coordonné de sa stratégie et de ses opérations et a commencé à mettre en œuvre de manière proactive une série d'initiatives pour adapter son activité au nouveau marché émergent. Ces initiatives modifieront certaines structures internes, certains processus et certaines méthodes de travail, et entraîneront malheureusement des suppressions de postes.

M. Tanner a déclaré : « Il n'y a tout simplement rien de pire que de dire à des coéquipiers grandement appréciés, qui sont le cœur et l'âme de nos marques, que leur salaire se voit affecté par des choses qui échappent totalement à notre contrôle. » Et de poursuivre : « Au vu de l'ampleur de cette crise, nous travaillons avec tous nos partenaires commerciaux, y compris nos usines, propriétaires, vendeurs, clients et athlètes afin de partager le fardeau de ce bouleversement inattendu de nos activités. Il est absolument impossible que notre entreprise, ou n'importe quel élément de notre écosystème, puisse absorber à lui seul l'impact financier de cet événement. Nous allons tous avoir besoin les uns des autres pour traverser cette période incroyablement difficile. »

