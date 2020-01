Boats Group acquiert le portail de vente Français Annonces du Bateau

« La France est un marché extrêmement important à l'échelle du secteur mondial de la plaisance, et l'acquisition d'Annonces du Bateau - une entreprise qui a une longue tradition en matière de fourniture d'excellence numérique en France - accélèrera notre croissance en Europe », a déclaré Sam Fulton, le PDG de Boats Group. « Nous sommes impatients d'accueillir les clients d'Annonces du Bateau et de leur fournir un service client de premier plan, ainsi qu'une gamme élargie de produits qui ont fait leurs preuves auprès des professionnels du nautisme en les aidant à vendre davantage de bateaux ».

Boats Group va maintenant commencer à réaliser d'importants investissements techniques et marketing dans Annonces du Bateau, à commencer par le développement d'une nouvelle plateforme riche en fonctionnalités qui sera lancée ultérieurement cette année. Annonces du Bateau met déjà en relation un vaste public d'acheteurs avec des courtiers, des concessionnaires et des constructeurs dans toute la France. Les développements technologiques à venir viendront moderniser et améliorer l'expérience des utilisateurs.

En ce qui concerne les professionnels du secteur de la plaisance qui commercialisent déjà leurs offres sur Annonces du Bateau, ce rachat leur donne un nouvel accès au marché international. Les portails YachtWorld, Cosas De Barcos et iNautia détenus et exploités par Boats Group tirent les ventes à la hausse dans toute l'Europe et les clients d'Annonces du Bateau en France ont désormais la possibilité d'ajouter leurs inventaires sur n'importe lequel des portails de vente qui répondra à leurs besoins.

« Nous sommes très heureux d'annoncer cet accord auprès de Boats Group », a déclaré François Couffy, CEO de CarBoat Media. « Nous sommes convaincus que nos clients bénéficieront du meilleur service qui soit et profiteront des investissements technologiques et des opportunités de croissance qu'offre Boats Group ».

Les termes du contrat ne sont pas divulgués. Pour en savoir plus sur Boats Group, consultez la page www.boatsgroup.com.

À propos de Boats Group

Les marques de Boats Group, YachtWorld, Boat Trader, boats.com, Cosas De Barcos, iNautia et Annonces du Bateau, sont les plus gros portails de vente en ligne dédiés aux bateaux et yachts du monde entier et sont des partenaires commerciaux depuis presque 20 ans. Boats Group fournit également aux entreprises du secteur un ensemble exhaustif de solutions marketing fondées sur la technologie, dont la publicité, la génération de leads, un CRM et la conception et l'hébergement de sites Web. En outre, Boats Group soutient les courtiers et concessionnaires en leur proposant des services de brokerage par le biais de YachtCloser, sa solution de gestion de contrats, BoatWizard, le système de gestion d'inventaires leader du marché et MLS. Avec plus de 12 millions de visiteurs par mois fréquentant l'ensemble de ses plateformes, Boats Group fait autorité dans le secteur des portails de vente de l'industrie nautique. Le siège de Boats Group est aux États-Unis, à Miami en Floride. Cependant, le groupe compte d'autres bureaux à Fareham en Angleterre, Padoue en Italie et Barcelone en Espagne. Boats Group est détenu par Apax Partners. Pour plus d'informations, consultez la page www.boatsgroup.com.

