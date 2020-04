Bon début d'exercice 2020 pour Sartorius Stedim Biotech

Chiffre d'affaires en hausse de 22,3 % à taux de change constant ; prises de commandes en augmentation de 39,3 % et hausse de la marge d'EBITDA courant 1 de 1,4 point de pourcentage, à 30,0 %

de 1,4 point de pourcentage, à 30,0 % Forte demande dans toutes les catégories de produits et zones géographiques, également soutenue par d'importantes commandes d'équipements de la Chine et des constitutions de réserves de la part des clients

Perspectives pour 2020 revues à la hausse et ajustées pour tenir compte de la conclusion prévu de l'acquisition de parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher et des répercussions du coronavirus

AUBAGNE, France, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Sartorius Stedim Biotech (SSB), fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique, a poursuivi sur sa trajectoire de croissance rentable au premier trimestre 2020 malgré les incertitudes et les défis liés à la pandémie de coronavirus. Le groupe a enregistré une croissance à deux chiffres de ses ventes, des prises de commandes et de son résultat, réalisant un bénéfice important dans l'ensemble des zones géographiques.

« Nous sommes très satisfaits de ces résultats positifs en ces temps difficiles », commente Joachim Kreuzburg, président du Conseil d'administration et président-directeur général. « Nous profitons toujours d'une croissance dynamique, et nos sites de production et chaînes d'approvisionnement continuent de fonctionner normalement. Dans les pays où les gouvernements ont imposé des règles de confinement, nous bénéficions d'une dispense puisque notre activité est essentielle pour le secteur de la santé. Pour autant, tous les processus de Sartorius Stedim Biotech sont évidemment affectés par les mesures de sécurité drastiques mises en place sur tous les sites à l'international : la communication avec nos clients, le relais des équipes de production et le travail de bureau converti en télétravail », détaille Joachim Kreuzburg.

Le chiffre d'affaires a bondi de 22,3 % pour atteindre 422,1 millions d'euros (déclaré : +23,1 %) face à des résultats relativement modérés lors du premier trimestre de l'exercice précédent. L'acquisition du spécialiste des milieux de culture cellulaire Biological Industries représente une contribution à la croissance non organique d'environ 1,5 point de pourcentage, conformément aux prévisions. Les prises de commandes ont connu une augmentation encore plus marquée, de 39,3 %, à 534,8 millions d'euros (déclaré : +40,3 %). Cette dynamique supplémentaire s'explique par les commandes d'équipements plus considérables en Chine et par l'impulsion liée à la tendance des clients à se constituer des réserves dans le contexte de la pandémie.

D'un point de vue géographique, la région Amériques a bénéficié d'une forte croissance continue de son chiffre d'affaires, en hausse de 20,3 % à 152,7 millions d'euros. Une fois de plus, la région Asie | Pacifique enregistre la plus forte croissance de son chiffre d'affaires, 31,6 % pour atteindre 101,7 millions d'euros, grâce à des commandes d'équipements plus importantes, qui ont aussi produit une hausse spectaculaire des prises de commandes au cours du trimestre. La région EMEA (Europe | Moyen-Orient | Afrique) a généré un chiffre d'affaires total de 167,6 millions d'euros, en augmentation de 19,0 %.

(Sauf mention contraire, toutes les variations de chiffre d'affaires et prises de commandes sont indiquées à taux de change constant.)

L'EBITDA1 courant a connu une hausse supérieure au chiffre d'affaires, passant de 98,1 millions d'euros à 126,7 millions d'euros. La marge correspondante atteint 30,0 % (1er trimestre 2019 : 28,6 %). Les économies d'échelle sont le principal facteur d'augmentation de la marge, tandis que les effets de change l'ont légèrement diluée. Le résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle1 du groupe a bondi de 28,4 % pour atteindre 80,3 millions d'euros, soit un résultat net par action1 de 0,87 euro contre 0,68 euro l'année dernière.

Principaux indicateurs financiers

Le ratio d'investissement1 de Sartorius Stedim Biotech a diminué puisque plusieurs grands projets ont été achevés. Certains investissements ont en outre été reportés en raison de la pandémie. Le ratio s'établit à 6,0 % contre 9,4 % l'année dernière. Le ratio endettement net / EBITDA courant1 est de 0,1 (31 déc. 2019 : 0,3). Les capitaux propres ont augmenté de 1 177,6 millions d'euros fin 2019 à 1 245,9 millions d'euros à la date de clôture. Le ratio de capitaux propres se maintient à un niveau très satisfaisant de 65,7 % (31 déc. 2019 : 64,7 %). Le groupe Sartorius Stedim Biotech affiche donc toujours un bilan et une situation financière très robustes.

Acquisition prévue d'une sélection de parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher

Sartorius Stedim Biotech devrait encore recevoir l'approbation finale des autorités de la concurrence et achever l'acquisition prévue de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher au cours des prochaines semaines. « Nous espérons bien pouvoir conclure l'acquisition et commencer l'intégration rapidement », indique Joachim Kreuzburg. « Cette acquisition va sensiblement enrichir notre offre de technologies innovantes, ce qui nous permettra de proposer un accompagnement encore plus complet à nos clients du secteur pharmaceutique dans la production de médicaments biotechnologiques et vaccins. L'intégration ne sera pas de tout repos en raison des multiples restrictions nécessaires tant que dure la pandémie de coronavirus, mais nous y sommes parfaitement préparés. »

Perspectives pour 2020 ajustées

« La pandémie de coronavirus devrait avoir un impact beaucoup moins important sur le secteur de la santé et l'industrie biopharmaceutique que sur la plupart des autres branches. Cependant, nous ne pouvons émettre de prévisions aussi fiables que d'habitude en raison des diverses restrictions qui ont été mises en place dans une majorité de pays et devraient se poursuivre à court terme. Cela concerne aussi bien le développement de nos segments de produits que l'intégration des activités acquises », précise Joachim Kreuzburg.

Sartorius Stedim Biotech a ajusté ses prévisions annuelles 2020 d'après les résultats du premier trimestre et en vue de la conclusion prochaine de l'acquisition de certaines parts du portefeuille de sciences de la vie de Danaher. La direction a établi ces prévisions dans l'hypothèse d'une intégration du portefeuille Danaher à partir de mai 2020.

La direction prévoit désormais une augmentation du chiffre d'affaires de 17 % à 21 % en 2020 (contre 11 % à 14 % précédemment). La prévision de contribution de Biological Industries à la croissance non organique est maintenue à 2 points de pourcentage, tandis que la contribution de la part du portefeuille Danaher acquise devrait atteindre environ 3 points de pourcentage. En ce qui concerne la rentabilité, la marge d'EBITDA courant de l'entreprise1 devrait progresser pour passer à 30,0 % (contre 29,5 % précédemment ; exercice précédent : 29,3 %) en tenant compte de la légère dilution imputable aux activités acquises. Le ratio d'investissement1 devrait s'établir autour de 8 % (prévision maintenue ; exercice précédent : 9,4 %). La prévision du ratio endettement net / EBITDA courant1 a été revue à environ 0,5 en fin d'exercice (contre légèrement en dessous de 0,3 précédemment ; 0,3 au 31 déc. 2019).

Comme pour les exercices précédents, toutes les prévisions sont indiquées à taux de change constant.

Assemblée annuelle des actionnaires et proposition de dividende

Initialement prévue le 24 mars, l'Assemblée annuelle des actionnaires a dû être repoussée à cause de la pandémie de coronavirus. Le Conseil d'administration prévoit d'organiser une assemblée par vidéo avant la fin du deuxième trimestre et envisage de suggérer à l'assemblée une diminution des dividendes pour 2019. « Nous devons nous préparer à traverser une assez longue période de risques et d'incertitudes marqués, mais nous croyons aussi que la situation actuelle peut nous réserver des opportunités supplémentaires de consolider encore notre portefeuille par des technologies innovantes. Nous allons aussi consentir d'importants efforts pour soutenir les personnes et les institutions qui ont été particulièrement frappées par la crise sanitaire ou qui jouent un rôle majeur dans la lutte contre la pandémie. Nous tiendrons compte de ces trois points pour ajuster probablement notre proposition de dividende, et ferons part d'informations plus précises après les délibérations finales », explique Joachim Kreuzburg.

1 Sartorius Stedim Biotech publie des indicateurs de performance alternatifs non définis par les normes comptables internationales. Ceux-ci sont déterminés dans le but d'améliorer la comparabilité des résultats au fil du temps et avec d'autres entreprises du secteur.

EBITDA courant : résultat avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissements corrigé des éléments non récurrents

Prises de commandes : toutes commandes de clients conclues par contrat au cours de l'exercice considéré

Résultat net courant : résultat de la période considérée après participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissements sans effet sur la trésorerie et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalisés

Résultat net courant par action : résultat net courant de la période considérée divisé par le nombre d'actions existantes (92 180 190)

Ratio d'investissement : dépenses d'investissement rapportées au chiffre d'affaires pour la même période

Le présent communiqué de presse contient des prévisions relatives au développement futur du groupe Sartorius Stedim Biotech. Ces prévisions sont soumises à des risques, incertitudes et autres facteurs connus ou encore inconnus, si bien que les résultats réels peuvent s'avérer différents de ceux annoncés explicitement ou implicitement dans les prévisions. Sartorius Stedim Biotech décline toute responsabilité quant à la mise à jour des prévisions en fonction des informations nouvelles et des événements futurs.

Indicateurs clés de performance pour le premier trimestre 2020

En millions d'euros sauf indications particulières Chiffres non audités 1er trimester 2020 1er trimestre 2019 ∆ en % déclaré ∆ en % cc1 Chiffre d'affaires 422,1 342,9 23,1 22,3 EMEA2 167,6 140,6 19,2 19,0 Les Amériques2 152,7 124,8 22,4 20,3 Asie | Pacifique2 101,7 77,5 31,2 31,6 Prises de commandes3 534,8 381,3 40,3 39,3 EBITDA courant4 126,7 98,1 29,2

Marge d'EBITDA courant4 en % 30,0 28,6



Résultat net courant5 80,3 62,6 28,4

Résultat net courant5 par action en € 0,87 0,68 28,4



1 cc = à taux de change constant

2 Selon la localisation des clients

3 Toutes commandes de clients traitées conformément à la loi au cours de l'exercice considéré

4 EBITDA courant = résultat avant intérêts, impôts, dépréciations, amortissements et corrigé des éléments non récurrents

5 Résultat net courant = résultat net après les participations ne donnant pas le contrôle, corrigé des éléments non récurrents, hors amortissement et basé sur le résultat financier et le taux d'impôt normalizes

Rapprochement



3 mois 2020 en millions € 3 mois 2019 en millions € EBIT (résultat opérationnel) 102,1 80,1 Éléments non récurrents 4,6 2,6 Dépreciation | amortissement 20,0 15,4 EBITDA courant 126,7 98,1



3 mois 2020 en millions € 3 mois 2019 en millions € EBIT (résultat opérationnel) 102,1 80,1 Eléments non-récurrents 4,6 2,6 Amortissement | IFRS 3 3,5 3,4 Résultat financier normalisé1 -1,2 -1,0 Charge d'impôt normalisé (26%)2 -28,4 -22,1 Résultat net courant 80,7 63,0 Participations ne donnant pas le contrôle -0,4 -0,4 Résultat net courant après participations ne donnant pas le contrôle 80,3 62,6 Résultat net courant par action en € 0,87 0,68

1 Résultat financier hors ajustements pour variation des justes valeurs des instruments de couverture et impacts de change liés aux emprunts en devises.

2 Charge d'impôt compte tenu du taux d'impôt moyen du groupe, basée sur le résultat courant avant taxes.

À propos de Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech est un fournisseur majeur de l'industrie biopharmaceutique au niveau mondial. Fournisseur de solutions globales, le groupe aide ses clients à fabriquer des biomédicaments de manière sûre, rapide et rentable. Basé à Aubagne en France, Sartorius Stedim Biotech est coté sur Euronext à la Bourse de Paris. Doté de ses propres sites de production et de R&D en Europe, en Amérique du Nord et en Asie, ainsi que d'un réseau de distribution international, le groupe Sartorius Stedim Biotech est présent dans le monde entier. Affichant en moyenne une croissance annuelle à deux chiffres, le groupe a régulièrement étendu son portefeuille d'activités par l'acquisition de technologies complémentaires. Le groupe Sartorius Stedim Biotech a employé environ 6 200 personnes et réalisé un chiffre d'affaires de 1 440,6 millions d'euros sur l'exercice 2019.

