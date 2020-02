Booking.com dévoile les finalistes des Technology Playmaker Awards 2020

PARIS, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Booking.com, leader de la technologie numérique, a annoncé les finalistes des Technology Playmaker Awards 2020. Pour la troisième année consécutive, ces prix distinguent et célèbrent les femmes qui transforment les entreprises, les industries et les communautés grâce à la technologie. Ils distinguent aussi celles qui inspirent la prochaine génération de femmes leaders de la tech.

Cette année, la liste des finalistes comprend 45 finalistes dans neuf catégories. Ces finalistes représentent 20 pays dont l'Argentine, l'Australie, la France, Israël, l'Inde, Singapour et le Royaume-Uni. Les gagnantes seront annoncées lors d'une cérémonie le 26 mars 2020 à Londres.

L'invitée de marque de la cérémonie sera Rana el Kaliouby, pionnière de l'IA émotionnelle, co-fondatrice et PDG d'Affectiva. Les participants pourront également écouter la présidente de Booking.com, Gillian Tans, et la lauréate des Technology Playmaker de l'année 2019, Linda Liukas, fondatrice de Rails Girls, un mouvement mondial qui apprend aux filles à programmer.

