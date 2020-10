Booking.com dévoile ses 9 prédictions sur l'avenir des voyages

PARIS, 20 octobre 2020 /PRNewswire/ -- La pandémie de coronavirus a secoué le monde du voyage, qui ne sera plus jamais le même. Booking.com a mené une enquête auprès de 20 000 voyageurs issus de 28 pays et a identifié les tendances qui guideront nos choix de voyages pour les années à venir.

Le désir de voyage reste intact : 59% des Français affirment qu'ils ont hâte de voyager à nouveau. Le rapport qualité/prix avant tout : 58 % des Français seront plus attentifs aux tarifs lors de l'organisation de leurs futurs séjours, et 46 % estiment indispensable qu'ils soient remboursables Des destinations de proximité : 49 % des personnes interrogées prévoient de voyager en France sur le moyen terme et seul 18 % prévoient de voyager à l'autre bout du monde d'ici la fin 2021 Envies d'évasion : Pendant le confinement, une grande majorité des Français (90 %) a essayé d'échapper à l'ennui en cherchant des idées de séjour Priorité à la propreté : Les Français (77 %) prendront plus de précautions pour se protéger du coronavirus et privilégieront les logements disposant de produits désinfectants et antibactériens. Conscience environnementale : 47 % des Français souhaitent se déplacer de façon plus respectueuse de l'environnement à l'avenir. Ils seront aussi nombreux à plébisciter des destinations moins connues pour éviter la foule en haute saison (40 %) et contrer le tourisme de masse (46 %). La fin des horaires de bureau : De nombreux voyageurs se laisseront séduire par un séjour de type « workcation ». 19% des sondés ont déjà pensé à réserver un hébergement pour pouvoir y travailler loin de chez eux Des plaisirs simples : Plus de la moitié des sondés (57 %) rechercheront des expériences plus rurales et éloignées des sentiers battus, pour renouer avec la nature. De plus, 46 % déclarent préférer séjourner dans une maison de vacances ou un appartement plutôt que dans un hôtel. Plus de technologie pour plus de spontanéité : 55 % des Français estiment déjà que la technologie contribuera grandement à limiter les risques sanitaires lors des voyages.

