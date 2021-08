Booking.com dévoile une nouvelle étude sur les obstacles et opportunités rencontrés par les voyageurs et voyageuses LGBTQ+ et s'engage pour le #TravelProud

PARIS, 3 août 2021 /PRNewswire/ -- Booking.com publie aujourd'hui une nouvelle étude qui révèle que près de la moitié des voyageurs et voyageuses Français de la communauté LGBTQ+ ont subi des discriminations lors d'un séjour (49 %).

La communauté LGBTQ+ et les voyages de nos jours

D'après cette étude, 61 % des Français(es) interrogé(es) disent devoir réfléchir à leur sécurité et à leur bien-être en tant que membres de la communauté LGBTQ+ lorsqu'ils choisissent une destination :

49 % des sondé(e)s estiment que le fait d'appartenir à la communauté LGBTQ+ affecte les décisions prises lors de la planification d'un séjour, et 47 % des personnes interrogées disent avoir modifié leur liste de destinations à visiter pour la même raison.

46 % des sondé(e)s pensent que le fait d'appartenir à la communauté LGBTQ+ affecte leur apparence pendant leurs voyages.

Malgré cela, les membres de la communauté LGBTQ+ Française s'accordent à dire que dans l'ensemble 86% de leurs expériences de voyage se sont globalement bien passées.

Des séjours plus chaleureux pour tout le monde

Cette étude a révélé que malgré des signes positifs, une partie non négligeable de la population mondiale estime ne pas pouvoir être elle-même lorsqu'elle voyage.

De là est né le programme de formation Proud Hospitality, créé par Booking.com et destiné à ses hébergements partenaires. Les établissements peuvent y participer en obtenant le certificat Proud Certified sur la plateforme Booking.com en partenariat avec HospitableMe .

Après avoir suivi cette formation et s'être engagés à proposer une expérience plus inclusive à leur clientèle, les partenaires ayant obtenu le certificat Proud Certified bénéficieront d'un badge Travel Proud sur la page de leur établissement. Les villes comptant plusieurs établissements Proud Certified seront également mises en avant sur page Travel proud dédiée, où les voyageurs et les voyageuses pourront en apprendre plus sur l'initiative et réserver dans des établissements disposant du certificat Proud Certified.

