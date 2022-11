Booking.com célèbre le premier anniversaire du badge Etablissement Voyage Durable avec de nouvelles fonctionnalités pour les hébergements, les locations de voitures et les billets d'avion

Paris, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, Booking.com, leader des voyages en ligne, annonce une série de nouvelles fonctionnalités à l'occasion du premier anniversaire de son badge Etablissement Voyage Durable. Ce dernier fournit aux voyageurs des informations transparentes et fiables leur permettant de faire des choix plus durables pour leurs séjours. Afin de reconnaître les efforts déployés par de nombreux établissements de différents types pour gérer leur activité de manière plus éco-responsable et de favoriser la visibilité et la compréhension complète de ces efforts par les voyageurs, Booking.com complète ce badge par 3 niveaux distincts.

Les nouveaux niveaux ont été conçus pour montrer plus clairement l'avancée des différents hébergements dans leur parcours individuel de transformation et gestion durable, ainsi que les mesures spécifiques qu'ils mettent en œuvre. Leur objectif est également de mettre plus clairement en évidence les hébergements qui ont pris des engagements et réalisé des investissements conséquents en la matière pour obtenir au moins un label ou une certification écologique parmi plus de 40 distinctions reconnues.

Avec l'introduction de ces nouveaux niveaux, plus de 400 000 hébergements sur Booking.com, dont 27 677 en France, sont désormais reconnus pour leurs efforts en matière de développement durable.

Les nouveaux niveaux du badge Établissement Voyage Durable ont déjà été présentés et communiqués aux partenaires d'hébergement de Booking.com dans le monde entier. Ils apparaîtront sur le site Web et l'application Booking.com au cours des prochaines semaines, avec des visuels mis à jour.

Nouveaux filtres pour les voitures de location hybrides ou entièrement électriques

Un nouveau filtre permettant de rechercher des voitures de location hybrides ou entièrement électriques est désormais disponible sur l'application et le site web de Booking.com. Il aide les voyageurs à trouver plus facilement des options de transport plus durables pour leur prochain séjour. Des véhicules hybrides et électriques sont disponibles dans 60 pays.

Informations sur les émissions de carbone pour les hébergements et les vols

Dans le cadre du nouveau partenariat de Booking.com avec l'entreprise CHOOOSE, spécialisée dans la technologie climatique, des données sur les émissions carbone pour les réservations d'hébergement seront affichées pour la première fois sur la plateforme en Europe. L'objectif est d'optimiser la visibilité de ces éléments sur le site et l'application Booking.com afin qu'ils éclairent les prises de décision des voyageurs. En parallèle, cette première intégration de ces données vise également à intégrer les options de compensation dans le processus de réservation, et ce, d'une manière claire et harmonieuse.

De même, en collaboration avec CHOOOSE et conformément au cadre de l'aviation développé avec la Travalyst Coalition, Booking.com commencera également à fournir des informations sur les émissions de carbone associées aux options de vol sur la plateforme. L'empreinte totale des émissions de carbone pour un vol sélectionné sera ainsi affichée sur la page des détails du vol d'ici les prochaines semaines. L'option permettant de trier les recherches de vols en fonction de ces données sur les émissions de carbone sera introduite en 2023.

