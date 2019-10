Botify, plateforme leader de SEO d'entreprise, lance des fonctionnalités normatives de renseignements et d'activation

Les toutes nouvelles fonctionnalités de Botify permettent aux SEO de se focaliser sur les tâches qui créeront le plus grand impact, tout en préservant les contenus critiques.

NEW YORK, 21 octobre 2019 /PRNewswire/ -- La plateforme leader de SEO d'entreprise Botify annonce plusieurs innovations produits majeures visant à aider les marques à favoriser de plus grandes opportunités, plus rapidement, à partir du canal de recherche organique.

Botify Intelligence et Botify Activation, noms des deux nouvelles gammes de produits, viennent compléter la solution de données primée Botify Analytics, conférant aux marques une approche à 360° en matière de SEO. Grâce à la gamme complète de Botify, les marques peuvent facilement identifier, prioriser et actionner des tâches de SEO qui encouragent une croissance du trafic récurrent immédiate et durable, ainsi que des opportunités de revenus, tout en préservant les actifs de contenus existants des dangers potentiels des algorithmes de moteurs de recherche, ou d'autres sites Web ou mises à jour techniques.

« Nous avons débuté 2019 avec une annonce palpitante,un investissement de 20 millions de dollars spécialement dédié à l'innovation de produits », a déclaré Adrien Menard, PDG et cofondateur de Botify. « Aujourd'hui, cet investissement commence à générer des dividendes pour le secteur du SEO, avec l'annonce de ces nouvelles gammes de produits. »

Botify Intelligence

Botify Intelligence fournit des tâches SEO techniques normatives et hiérarchisées sur la base des exigences commerciales uniques de chaque site Web. ActionBoard, première fonctionnalité de la nouvelle gamme Botify Intelligence, analyse des centaines d'indicateurs clés à partir de Botify Analytics, et élimine la complexité et les contraintes temporelles liées à la détermination des tâches qui créeront le plus grand impact, ainsi qu'à la question de savoir pourquoi.

« Nos utilisateurs bénéficient désormais d'une feuille de route SEO pour leur site Web qui est axée sur la création du plus grand impact », a déclaré Menard. « ActionBoard est spécialement conçu pour libérer beaucoup de temps aux SEO techniques afin qu'ils se focalisent sur des réflexions plus stratégiques et créatives liées à l'optimisation des moteurs de recherche, tout en leur conférant une tranquillité d'esprit dans la mesure où ils savent qu'ils priorisent les tâches adéquates. »

AlertPanel fait également partie de la gamme Botify Intelligence. Il s'agit d'un système d'alerte précoce qui offre aux parties prenantes du SEO la tranquillité d'esprit liée au fait qu'ils seront rapidement informés des conséquences des mises à jour des algorithmes des moteurs de recherche, ou d'autres problématiques impactant le trafic. AlertPanel est automatiquement configuré pour scanner les pages les plus importantes d'un site Web spécifique à une vitesse et à une échelle inégalées, et avec l'intelligence nécessaire pour distinguer ce qu'est une véritable anomalie par rapport à ce qui est probablement le résultat de tendances saisonnières. AlertPanel est configurable pour les sites HTML basiques, ainsi que pour les sites JavaScript plus complexes.

« Il n'est pas rare que les marques se tournent vers Botify après avoir subi une chute majeure et inattendue du trafic organique due à des mises à jour de leur site Web ou à des modifications du moteur de recherche », a déclaré Christophe Frenet, vice-président principal des produits chez Botify. « Souvent, elles ne sont pas en mesure d'identifier exactement ce qui a causé ce déclin, et ne bénéficient d'aucune mesure rapide leur permettant de limiter les problèmes. Nous avons conçu AlertPanel pour fournir un filet de sécurité à très grande échelle précisément destiné à ce scénario : si les pages critiques de votre site Web perdent de manière soudaine et importante du trafic organique, Botify vous alertera immédiatement, et vous orientera exactement là où le problème se produit. »

Botify Activation

La gamme de produits Botify Activation est conçue pour rationaliser et simplifier les tâches SEO manuelles. Via FastIndex, première solution dans Botify Activation, les SEO sont en mesure de soumettre rapidement et facilement de nouvelles pages actualisées et pertinentes aux moteurs de recherche à des fins d'indexation, en fournissant une indication claire sur les contenus les plus importants de leurs sites Web.

FastIndex résout le défi décrit dans le récent rapport annuel sur le SEO de Botify intitulé

« Comment les moteurs de naviguent sur le Web », qui a révélé la réalité choquante selon laquelle les moteurs de recherche voient moins de la moitié des sites Web d'entreprise typiques.

« Entre le "budget crawl" et l'utilisation croissante de JavaScript, qui a engendré le nouveau "render budget", les moteurs de recherche sont mis au défi de découvrir l'ensemble des contenus pertinents de l'empreinte numérique d'une marque », a déclaré Menard. « Ceci a pour conséquence que les pages critiques à valeur élevée d'une marque ne sont pas trouvées, tandis que les moteurs de recherche perdent des ressources précieuses sur d'autres pages à faible valeur. »

Parmi les plus de 500 clients de Botify, un grand nombre utilisent d'ores et déjà Botify Intelligence et Botify Activation, la sortie générale complète étant prévue pour le T1 2020.

À propos de Botify

Fondée en 2012, Botify a créé la nouvelle méthodologie standard et plateforme visant à favoriser la transparence et la simplicité pour la SEO d'entreprise moderne.

Aujourd'hui, Botify est utilisée par un grand nombre d'entreprises parmi les plus grandes au monde pour favoriser des résultats durables et rentables à partir du canal de recherche organique.

Botify travaille avec plus de 500 entreprises issues de secteurs tels que le commerce électronique (Jet.com, Macy's, Farfetch), les voyages en ligne (Expedia, TUI), les médias (Axel Springer, Condé Nast, Refinery29), les places de marché (eBay, RetailMeNot, Monster), et les agences numériques (Merkle, iProspect, GroupM).

Botify est une société SaaS à croissance rapide financée par capital-risque grâce à un financement de 27 millions $, qui possède des bureaux à New York, Seattle, Paris et Londres.

