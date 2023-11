brl avocats devient ærige

PARIS et MONTPELIER, France, 16 novembre 2023 /PRNewswire/ -- Depuis sa création en 2001, brl avocats conseille, défend et forme les employeurs : entreprises, associations et organisations publiques. Le cabinet a su s'imposer comme l'un des acteurs majeurs du droit social en France, autour de trois axes : bâtir des stratégies performantes, construire des défenses solides et élever l'expertise de ses clients par la formation. Pragmatisme et hauteur de vue ont permis au cabinet d'établir une relation durable avec sa clientèle.

Désireux d'affirmer les trois piliers de son activité vers l'ensemble de ses parties-prenantes, brl avocats change de nom, et devient ærige.

Accompagné d'une nouvelle signature, « une entreprise d'avocats », ce nouveau nom, avec son E dans l'A en tête, entend également souligner l'étroite relation que le cabinet s'attache à créer avec ses clients employeurs et entrepreneurs, dont il partage les problématiques. Proximité par une présence au quotidien à leurs côtés, et dans la compréhension globale de leurs enjeux entrepreneuriaux. Pour Suzanne Gal et Henri Guyot, avocats associés chez ærige et copilotes du changement de nom, « nous avons voulu rebaptiser notre cabinet d'un nom porteur de sens et reflétant notre conception de notre métier. Les champs lexicaux de la construction et de l'ascension sont parfaitement adaptés : nous nous définissions comme des architectes du droit social, au plus proche de nos clients entrepreneurs ».

Accompagné par l'agence Gooz dans son rebranding, le cabinet change de nom et d'identité visuelle, mais ce changement se fait avec les mêmes associés dans la continuité : les valeurs d'ærige demeurent celles d'un cabinet engagé pour ses clients, pour ses collaborateurs, pour la Cité.

Récente illustration de cet engagement, après le renouvellement de sa certification en tant qu'organisme de formation (certification Qualiopi) l'an passé, ærige vient d'obtenir la labellisation Lucie Progress, pour sa démarche RSE. Une labellisation qui concrétise la volonté des 12 associés, et des près de 50 collaborateurs embarqués dans le projet, de s'affirmer comme un cabinet responsable.

Leader dans son domaine, présent sur tout le territoire, ærige répond aux besoins de tous les employeurs : les avocats d'ærige s'appuient sur les départements de spécialité pour créer une synergie offrant, au sein d'un même cabinet, une expertise de pointe dans tous les domaines du droit social. Quelle que soit sa problématique et soit sa taille, l'entreprise - TPE, groupe international, association, collectivité publique… - se voit proposer une solution juridiquement sécurisante et opérationnellement pertinente.

Suzanne Gal et Henri Guyot, avocats associés

suzanne.gal@aerige-avocats.com

[email protected]