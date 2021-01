Broadridge noue un partenariat avec SLIB afin d'offrir une solution dédiée au marché français et conforme à la seconde directive sur les droits des actionnaires pour le marché français

Les intermédiaires français doivent répondre aux nouvelles exigences réglementaires de la CE avant la première saison de vote par procuration dans le cadre de la réglementation SRDII

LONDRES et PARIS, 5 janvier 2021 /PRNewswire/ -- Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR), un leader mondial dans le domaine de la Fintech, a annoncé sa collaboration avec SLIB, un éditeur de logiciels reconnu dans les domaines du registre & du vote électronique, du risk, et du post-trade. Ce partenariat a pour objectif d'offrir une solution commune et transfrontalière de vote par procuration en réponse à la réglementation (SRD II) couvrant les assemblées générales européennes d'actionnaires.

Conçue spécifiquement pour les intermédiaires français notamment pour le segment des actionnaires retail cette solution intégrée, entièrement automatisée, s'appuiera sur la solution Global Proxy de Broadridge, leader dans le secteur du vote par procuration, et comprendra une connexion STP à Votaccess® de SLIB, la principale plateforme de vote électronique en France, qui gère plus de 150 assemblées générales des sociétés cotées dont 80% des sociétés du CAC 40.

L'alliance Broadridge-SLIB permettra la distribution des ordres du jour des assemblées générales des émetteurs européens, ainsi que le traitement des votes des actionnaires français grâce à un service robuste, unique sur le marché français.

"Nous sommes ravis de nous associer à SLIB afin d'aider les intermédiaires français à remplir leurs obligations réglementaires à un moment aussi crucial", a déclaré Demi Derem, Directeur Général d' International Investor Communication Solutions chez Broadridge. « Dans un environnement de communication avec les investisseurs où les processus manuels étaient largement dominants, cette collaboration aidera le marché français à réaliser des gains d'efficacité significatifs en matière de traitement des votes lors des assemblées générales européennes d'actionnaires et à jouer un rôle moteur en matière de conformité avec la Directive SRD2 ».

La solution Broadridge et SLIB permettra aux intermédiaires français d'offrir, de façon proactive, aux actionnaires instituitionnels et retail des services de vote par procuration Cela leur permettra d'être informés des assemblées générales des sociétés européennes et d'exercer leurs droits de vote en toute transparence. Cette solution, entièrement intégrée dans les systèmes d'information sera disponible avant la saison des votes 2021, première saison où la conformité SRD2 sera obligatoire.

« Il s'agit d'une initiative historique associant le premier fournisseur de solutions globales de vote par procuration, Broadridge, et notre plateforme unique Votaccess, le leader des solutions de vote électronique en France », a déclaré Philippe Cognet, Directeur Général de SLIB. « Avec son expertise approfondie et ses solides modèles de gouvernance auprès des principaux acteurs bancaires, Broadridge est le partenaire idéal pour lancer cette solution innovante sur le marché ».

La Directive SRDII est entrée en vigueur le 4 septembre dernier. Son champ d'application est mondial et impacte tous les intermédiaires financiers qui détiennent des actions européennes ou en assurent le service, et ce quel que soit le lieu où se trouve l'intermédiaire. Elle s'applique à tous les types d'intermédiaires financiers, y compris les banques et les courtiers, les gestionnaires de fortune et les dépositaires centraux de titres (DCT).

Broadridge a vu la demande pour ses services liés à la SRD II, primés dans plusieurs segments, augmenter de façon significative. Broadridge a déjà réalisé plus de 100 implémentations clients, et plus de 100 autres implémentations sont sur le point d'ȇtre paramétrées. Ces clients, situés à la fois en Europe et hors d'Europe, comprennent des intermédiaires offrant leurs services aussi bien aux clients particuliers qu'institutionnels, comprenant plusieurs banques, courtiers et gestionnaires de patrimoine, tous leaders dans leur secteur d'activité .

À propos de Broadridge

Broadridge Financial Solutions, Inc. (NYSE:BR), un leader mondial du secteur des technologies de l'information et de la communication (Fintech) au chiffre d'affaires de 4,5 milliards de dollars, est l'un des principaux fournisseurs de solutions technologiques et de communication avec les investisseurs pour les banques, les courtiers, les gestionnaires d'actifs et de patrimoine et les sociétés émettrices. L'infrastructure de Broadridge assure les services de vote par procuration pour plus de 50 % des sociétés publiques et des fonds communs de placement dans le monde, et traite en moyenne plus de 10 000 milliards de dollars d'opérations journalières sur titres à revenu fixe et sur actions par jour. Broadridge fait partie de l'indice S&P 500® et emploie plus de 12 000 employés dans 17 pays.

Pour en savoir plus sur Broadridge, veuillez consulter www.broadridge.com.

À propos de SLIB

SLIB est l'éditeur de logiciels de référence sur les marchés de la tenue de registre & vote électronique, du risk et du post-trade.

SLIB accompagne l'évolution des métiers du titre en France et à l'international, en éditant des solutions logicielles innovantes permettant aux prestataires de service d'investissement de fluidifier leurs traitements, tout en maîtrisant les risques inhérents à leurs activités.

SLIB est également éditeur et opérateur de VOTACCESS, plateforme incontournable dans la digitalisation des Assemblées Générales et la collecte des votes électroniques en période de pré-AG.

Pour proposer des solutions toujours plus innovantes, SLIB s'appuie sur TheLab, son pôle de R&D dédié aux solutions Blockchain et intelligence artificielle.

