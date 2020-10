Bruxelles soutient la campagne « Become a Beefatarian » pour renforcer la compétitivité du secteur bovin européen

Bruxelles soutient cette campagne promue par l' Organisation interprofessionnelle espagnole de la viande bovine (Provacuno) et son homologue belge APAQ-VLAAM , dans le cadre de l'appel au règlement 1144/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 sur les actions d'information et de promotion relatives aux produits agricoles sur le marché. L'UE cofinancera 80 % du budget mondial.

L'objectif général des actions d'information et de promotion est de renforcer la compétitivité du secteur agricole de l'Union et, dans le cas présent, de la viande bovine. Ces actions contribueront notamment à mettre en évidence le caractère différencié de ce produit européen par rapport à celui de pays tiers, sa richesse en nutriments essentiels, l'importance du bien-être des animaux, le respect de l'environnement, la durabilité et son lien avec la diète méditerranéenne, sans oublier la forte utilisation du produit qui contribue à la stratégie du « zéro déchet ».

Le programme comprend un large éventail d'actions de diffusion dans les médias, les réseaux sociaux et différents forums professionnels. « Avec cette campagne, nous allons pouvoir dire la réalité de notre produit et de notre secteur à la population, en réduisant leur vulnérabilité aux messages qui tentent de marginaliser la consommation de viande », explique Javier Lopez, directeur de PROVACUNO. « Nous voulons envoyer des messages clairs et directs, qui suscitent la confiance et réaffirment que les Européens doivent pouvoir décider de consommer du bœuf sans se sentir pointés du doigt. Ces messages doivent en outre présenter les arguments nécessaires pour défendre fièrement la consommation d'un produit de la plus haute qualité, durable et respectueuse de l'environnement et du bien-être des animaux », est-il également précisé par l'entremise de l'organisation interprofessionnelle PROVACUNO.

Selon les données de la Commission européenne, l'UE a produit 2,7 millions de tonnes de bœuf au cours des cinq premiers mois de 2020. La viande bovine est donc un secteur stratégique avec une valeur de production de plus de 32 000 millions d'euros selon les estimations d'Eurostat, notamment dans les pays ci-après : France (23 %), Royaume-Uni (13 %), Allemagne (11 %), Irlande (7 %), Espagne, Italie et Pologne (6 % dans chaque cas), Pays-Bas (4 %) et Belgique (3 %).

