CANOTWAIT_ de William Chan fait ses débuts en ligne sur FARFETCH

Pour ce printemps, la marque a lancé trois collections : Designer, ToWear et Hype. La collection Designer est un effort conjoint de William Chan et de Masanori Morikawa, designer en chef de la marque. Morikawa, le fondateur de Christian Dada et l'un des plus grands créateurs de mode au monde, a apporté à la fois des éléments de haute couture et un savoir-faire en matière de design à exploiter dans le cadre de la collection de designer CANOTWAIT_. Il utilise les mots « rose » et « espoir », illustrés par des graphiques en gras, pour souligner le besoin de foi afin de commencer à mener une existence plus belle.

Fondée par William Chan, CANOTWAIT_ est une marque inspirée par l'art moderne et la culture de rue. William Chan est un collectionneur d'art dynamique et croit fermement dans le pouvoir de l'amour. Tout cela est profondément ancré dans sa marque. Il croit que si les gens chérissent la vie, de bonnes choses se produiront.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436439/20210210130427.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436440/20210210130416.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1436438/20210210130437.jpg

