CANOTWAIT_ de William Chan lance sa collection automne/hiver 2021

SHANGHAI, le 9 octobre 2021 /PRNewswire/ -- CANOTWAIT_,fondée par William Chan, a lancé sa très attendue collection Automne/Hiver 2021 La marque a été sous les projecteurs du monde de la mode récemment, et bien accueillie par les fashionistas et l'industrie du streetwear. Intitulée « CANOTWAIT TO GO HIGHER » (« HÂTE D'ALLER PLUS HAUT »), la collection CANOTWAIT_ automne-hiver 2021, mettant en vedette la série Designer et la série ToWear, insuffle l'amour de William Chan pour le camping, le ski et d'autres activités de plein air dans la conception des vêtements de cette saison. Des images abstraites de grande taille sont utilisées pour représenter l'esthétique inspirante de la nature. La collection éveille l'énergie latente des gens, désireux qu'ils continuent l'ascension et « GO HIGHER ». La collection réveille l'énergie latente des gens, les incitant à poursuivre l'ascension et à « ALLER PLUS HAUT ».