CAPEWELL OBTIENT LA CERTIFICATION AS9100, RENFORÇANT SON ENGAGEMENT ENVERS LA QUALITÉ ET LA SÉCURITÉ DANS L'INDUSTRIE AÉROSPATIALE

SOUTH WINDSOR, Connecticut, 31 juillet 2023 /PRNewswire/ -- Capewell, un leader mondial des solutions de survie et de livraison aérienne sur mesure, est fier d'annoncer avoir reçu la prestigieuse certification AS9100 pour son site de couture technique et de survie de Meadows of Dan, en Virginie. La certification, qui est une norme mondialement reconnue pour les systèmes de gestion de la qualité (SGQ) dans les secteurs de l'aviation, du spatial et de la défense, met en évidence le dévouement infaillible de Capewell envers une qualité exceptionnelle et des solutions de qualité supérieure pour les forces armées du monde entier.

« Nous sommes extrêmement fiers d'avoir été certifiés ISO 9001 et désormais AS9100, a déclaré Thomas Weidley, directeur général de Capewell. Cette reconnaissance témoigne du travail acharné et du dévouement de notre équipe de couture technique et de survie en Virginie, qui s'efforce constamment d'offrir l'excellence dans tous les aspects de nos activités. La certification AS9100 valide non seulement l'efficacité de nos systèmes de gestion de la qualité, mais prouve également notre engagement à fournir à nos clients les produits les plus sûrs, les plus fiables et de la plus haute qualité. »

Construite sur les bases de la certification ISO 9001, une norme mondialement reconnue qui définit les exigences pour les meilleurs systèmes de gestion de la qualité et la norme la plus largement utilisée dans le monde, la certification AS9100 est spécialement conçue pour répondre aux besoins uniques du secteur de l'aviation civile et militaire.

La certification AS9100 fournit aux organisations une approche stratégique afin de répondre aux objectifs d'amélioration de la qualité en créant un système complet pour aider les organisations à concevoir, à créer et à livrer des produits sûrs et fiables tout en respectant les exigences des clients, juridiques et réglementaires. Cette certification garantit que les fabricants produisent toujours des produits sûrs et fiables.

« En obtenant la certification AS9100, Capewell démontre que les normes de gestion de la qualité les plus élevées sont en place pour tous les produits fabriqués dans nos installations, a déclaré Cathy Roberts, la gestionnaire de l'assurance de la qualité et des contrats qui a supervisé le processus de demande de certification. Cette certification représente une étape importante dans notre quête pour l'amélioration continue et renforce notre engagement à répondre et à dépasser les attentes de nos précieux clients. »

En moyenne, une entreprise doit compter entre trois et six mois pour réaliser les rigoureux audits internes et externes requis pour être certifiée.

L'obtention de la certification AS9100, désormais pour toutes nos installations aux États-Unis, place Capewell au rang des plus grandes entreprises aérospatiales du monde, démontrant l'adhésion de l'organisation aux normes les plus élevées de l'industrie. En tant qu'entreprise certifiée AS9100, Capewell sera présente dans l'Online Aerospace Supplier Information System (OASIS, la base de données des fournisseurs de l'aérospatiale), qui est gérée par l'International Aerospace Quality Group (IAQC). OASIS est une ressource vitale pour l'industrie, permettant aux clients et aux fournisseurs de se mettre en relation efficacement et d'explorer des partenariats potentiels.

À propos de Capewell

Fondée en 1881, Capewell est l'un des principaux concepteurs, fabricants et distributeurs de produits et de services de survie et de livraison aérienne pour la communauté de la défense. Implantée aux États-Unis et en Europe, Capewell fournit au ministère de la Défense, aux alliés et aux partenaires du monde entier les solutions sur mesure les plus innovantes et les plus efficaces, capables de résister dans les environnements dangereux d'aujourd'hui. La société propose également des formations et le développement de doctrines dans le cadre de sa mission visant à sauver des vies et à accroître les succès. Capewell entretient des relations étroites avec d'importants maîtres d'œuvre gouvernementaux et constitue un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Pour en savoir plus, consultez www.capewell.com .

