Cargoroo lève 10 millions d'euros pour des villes européennes sans voitures

AMSTERDAM, 12 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Cargoroo, la société à l'origine des célèbres vélos-cargos jaunes libe service, a levé une somme de dix millions d'euros auprès d'investisseurs. Grâce à ce nouveau tour de table, Cargoroo peut étendre sa position de leader sur le marché européen des vélos cargos libe service. Cela signifie qu'encore plus de trajets en voiture peuvent être remplacés par des trajets en vélo cargo électrique, rendant ainsi les villes plus vivables, plus saines et plus sûres.

Expansion en Europe

From left to right: Cargoroo founders Jelle Maijer, Jaron Borensztajn and Erik de Winter

La levée de fonds permet au spécialiste du vélo cargo en libre-service de financer sa croissance. L'argent sera utilisé pour accélérer l'expansion du concept de vélo en libre-service de la société en Europe. L'année prochaine, Cargoroo introduira son concept dans d'autres villes en Allemagne et sur le marché français, dans la ville de Lyon. Dans les villes européennes où le concept de vélo en libre-service est déjà bien connu, comme Anvers et Berlin, Cargoroo renforcera sa présence en augmentant considérablement le nombre de vélos-cargos disponibles.

Aux Pays-Bas, les vélos-cargos libe service seront disponibles dans davantage de quartiers et de villes. Cargoroo a récemment lancé son concept à Eindhoven. Dans un avenir proche, le nombre de vélos-cargos disponibles à Amsterdam, Utrecht, La Haye, Nijmegen et Arnhem sera également étendu. Cargoroo a également l'intention de recruter de nouveaux talents afin de permettre à un nombre encore plus grand de clients de découvrir les innombrables avantages de l'utilisation d'un vélo cargo en libre-service.

« Grâce à cet investissement, notre équipe peut franchir la prochaine étape majeure vers la réalisation de notre mission : rendre les villes plus vivables, plus saines et plus sûres », déclare le PDG Erik de Winter. « Outre le capital, les investisseurs apportent une expérience et une connaissance approfondies de l'économie du partage, du secteur public et de la mobilité. Nous partageons tous la même vision et les mêmes valeurs. »

Des investisseurs avec un objectif commun

Le Groupe Sharing et Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) rejoignent l'investisseur existant Fairtree Elevant Ventures. Avec les sociétés de leasing, ils investissent une somme totale de dix millions d'euros.

The Sharing Group est une famille d'entreprises technologiques en pleine expansion qui se consacre aux concepts de « bon partage ». Joost van Rooij, CMO The Sharing Group : « En matière de mobilité partagée, MyWheels est la marque la plus connue de notre portefeuille. Notre investissement dans Cargoroo s'inscrit parfaitement dans ce contexte, car les deux concepts contribuent à réduire le nombre de voitures dans les rues urbaines et à améliorer l'habitabilité de nos villes. »

En tant que fonds public, PDENH investit dans des entreprises et des initiatives basées en Hollande du Nord qui contribuent à la transition énergétique, à l'économie circulaire et à la mobilité durable dans la région. Joost de Waard, Responsable investissement chez PDENH déclare : « L'utilisation d'un vélo cargo en e-share est une alternative viable à la conduite d'une voiture dans les centres-villes européens à forte densité de population. Nous pensons que Cargoroo, en tant que leader du marché dans ce secteur, sera en mesure de déployer ce concept à grande échelle. En plus de réduire les émissions de carbone, les vélos-cargos jaunes contribuent également à un mode de vie plus sain pour leurs utilisateurs ! »

David Evans, directeur général de Fairtree Elevant Ventures, l'investisseur initial de Cargoroo, déclare à propos de ce nouveau tour de table : « Cargoroo a toujours fait preuve d'une performance significative dans le domaine du vélo cargo en libre-service. Elle a connu une croissance rapide d'année en année depuis sa création et cherche maintenant à s'implanter en Allemagne et en France. Le succès de ce nouveau tour d'investissement témoigne de notre confiance dans l'entreprise. L'objectif de Cargoroo est de favoriser une plus grande mobilité, des villes plus saines et de meilleurs modes de vie, ce qui correspond à notre portefeuille plus large d'entreprises actives dans le secteur du développement durable. The Sharing Group et Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) se joignent à nous dans ce tour de financement, et nous sommes heureux de nous associer à eux alors que Cargoroo poursuit son expansion sur le continent. »

À propos de Cargoroo

Cargoroo est une plateforme de vélos-cargos en libre-service avec une flotte de plus de 700 vélos-cargos. Le public cible de l'entreprise comprend tous ceux qui ont besoin d'un vélo cargo de temps en temps, comme les parents qui veulent faire une excursion avec leurs enfants, les personnes qui cherchent à déplacer des objets lourds ou volumineux ou les étudiants qui emménagent dans un logement étudiant. En outre, les entrepreneurs urbains et la logistique urbaine sont également des marchés en pleine expansion. La base d'utilisateurs de l'entreprise, qui a été multipliée par trois au cours de l'année écoulée, compte désormais des dizaines de milliers de clients. Ensemble, ces utilisateurs ont parcouru une distance de plus de 1 500 000 millions de kilomètres. Lorsque l'entreprise aura doublé sa flotte de vélos-cargos, cet impact pourra encore s'accroître auprès des clients existants et nouveaux. Cargoroo est présente dans plusieurs grandes villes des Pays-Bas, dont Amsterdam, Utrecht, La Haye, Eindhoven, Arnhem et Nijmegen. À l'étranger, les vélos-cargos jaunes sont déjà connus à Anvers, Berlin et Louvain.

À propos de The Sharing Group

The Sharing Group est une famille d'entreprises technologiques en pleine expansion qui se consacre aux concepts de « bon partage ». The Sharing Group a pour objectif de rendre le partage de produits et de services durable et sans effort. La rentabilité et le bien-être vont de pair. L'organisation se concentre sur les marchés de la technologie, de l'énergie et de la mobilité. Parmi les marques connues de son portefeuille figurent Mijndomein, MyWheels et EnergyZero.

À propos de PDENH

PDENH est l'abréviation de « Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland.» Ce fonds, créé par la province de Hollande du Nord, dispose de 85 millions d'euros à investir dans des entreprises et des initiatives durables et innovantes. Le PDENH cible les activités commerciales en Hollande du Nord qui offrent un rendement financier, économique et social. À ce jour, le fonds a investi dans plus de trente entreprises et projets qui contribuent à la transition énergétique, à l'économie circulaire et à la mobilité durable. PDENH est une collaboration entre KplusV et StartGreen Capital. PDENH est une collaboration entre KplusV et StartGreen Capital .

Vous trouverez plus d'informations sur https://www.pdenh.nl/ et sur LinkedIn .

À propos de Fairtree Elevant Ventures

Fairtree Elevant Ventures est un fonds d'investissement européen qui se concentre sur l'accélération d'entreprises ambitieuses, orientées vers la croissance et se préparant à passer à l'échelle. Investissant dans un monde meilleur, Fairtree Elevant Ventures investit dans des entreprises qui remodèlent l'économie physique en tirant parti de l'innovation technique, de l'évolution rapide de la dynamique des canaux de distribution et de l'évolution des priorités des consommateurs pour provoquer une rupture radicale dans les secteurs traditionnels. Fairtree Elevant Ventures fait partie du Fairtree Group, un gestionnaire d'investissement mondial de premier plan fondé en 2003 qui gère des portefeuilles d'investissement alternatifs et à long terme dans toutes les catégories d'actifs mondiaux, avec environ 7 milliards d'euros sous gestion. La société s'enorgueillit de ses équipes de spécialistes renommés qui effectuent des analyses méticuleuses de haut en bas et de bas en haut, garantissant une approche diversifiée et holistique.

