Carol Electronics, pionnier mondial des microphones vocaux à réduction de bruit, lance la nouvelle technologie de réduction sonore AHNC

Avec près de 50 ans d'expérience de fabrication, Carol Electronics dessert plus de 300 sociétés de marque dans le monde.

TAIPEI, 7 avril 2023 /PRNewswire/ -- La demande pour des microphones portatifs élégants et anti bruit a considérablement augmenté au cours des dernières années, constituant une tendance émergente. Grâce à ses microphones portables avec « Réduction active du bruit AHNC », Carol Electronics, une société taïwanaise possédant un bilan remarquable de 47 ans consacrés à la conception, le développement et la fabrication de produits électroacoustiques de qualité, répond avec succès à ce problème gênant et offre aux utilisateurs une expérience acoustique incroyablement agréable.

La technologie à la base de la capacité de réduction du bruit des microphones AHNC utilise la connexion inversée des capsules supérieure et inférieure pour supprimer les bruits et maintenir l'authenticité des sons émis. Elle réduit également de manière significative les différents bruits et vibrations tels que le bruit provoqué par le frottement de la main, le bruit de branchement, le bruit de la scène, le bruit électromagnétique, etc., et délivre un son clair et net pour une expérience acoustique supérieure et agréable pour le public.

Un autre produit phare de Carol Electronics est son système audio/vidéo multimédia Bluetooth. Celui-ci peut intégrer avec succès du contenu audio et visuel pour obtenir des capacités multifonctionnelles pour son amplificateur audio/vidéo sans fil Bluetooth. Grâce à une technologie telle que la « double sortie vidéo », le système Bluetooth est compatible avec les prises HDMI et VGA pour se connecter à des téléviseurs, des projecteurs, des ordinateurs portables, etc. Grâce au système multimédia, les entrées audio sont amplifiées. Lors de la présentation de médias visuels, le volume de sortie peut être ajusté indépendamment pour rendre l'enseignement ou la présentation plus attrayant. Le système Bluetooth prend en charge les interfaces VGA, HDMI, UHF, Bluetooth, 3,5 mm et 6,3 mm / 2,4 g, et est compatible avec tous les périphériques d'entrée et de sortie audio et vidéo grand public existants.

Durant ses 47 ans d'existence, Carol Electronics a reçu la confiance de plus de 300 clients FEO pour son développement de produits et ses services complets. De la recherche et du développement de produits à l'expédition en passant par la conception et la fabrication, Carol Electronics applique les normes internationales les plus strictes en matière de contrôle de la qualité. De plus, Carol Electronics détient plus de 120 brevets internationaux provenant de différents pays. Carol Electronics, avec sa marque « Carol », est aujourd'hui une marque de premier plan dans le secteur de l'électroacoustique avec des distributeurs de produits dans 17 pays dans le monde. Soyez les bienvenus sur notre stand au NAMM SHOW 2023 à Anaheim (stand 11530, Hall A).

Pour plus d'informations sur Carol Electronics, rendez-vous sur :

Le site web de l'entreprise : https://www.taiwancarol.com/index_tw.php

La page du produit : https://twncarol.en.taiwantrade.com/

La boutique Amazon de Carol : https://www.amazon.com/stores/CAROL/page/9FD1835D-3101-4EB9-9073-B52DDD85B0CA?ref_=ast_bln

SOURCE Taiwan Carol Electronics CO., LTD.