Carrefour Chine ouvre une nouvelle ère avec Suning et enregistre une importante hausse de ses bénéfices en janvier

Tian Rui a déclaré que ces cinq derniers mois, Carrefour Chine n'a cessé d'améliorer son efficacité opérationnelle à travers la transformation numérique de ses magasins, et a accéléré son intégration au sein du système écologique de Suning. L'effet est saisissant : au 4 e trimestre 2019, Carrefour Chine a réalisé son premier bénéfice trimestriel de ces sept dernières années. En janvier de cette année, les bénéfices de Carrefour ont considérablement augmenté par rapport à la même période de l'année dernière, dépassant la somme de janvier et février de l'an dernier.

Suite à cette acquisition, l'équipe de direction de Carrefour Chine a mis l'accent sur les besoins des consommateurs et a renforcé le développement des produits de base, des opérations, du marketing et de la gestion des membres. En matière de gestion de la marchandise, Carrefour Chine a tiré pleinement parti de la chaîne d'approvisionnement des marchandises importées et a accéléré l'intégration au sein de la chaîne d'approvisionnement des biens de grande consommation de Suning. À l'heure actuelle, Carrefour Chine a ouvert sa chaîne d'approvisionnement avec les commerces de proximité Suning dans la plupart des régions de Chine, ce qui a permis de renforcer les capacités de la chaîne d'approvisionnement des commerces de proximité Suning et a réduit de facto les coûts.

En termes de numérisation de Carrefour Chine, les 209 magasins du pays ont mis en œuvre une transformation de vente au détail intelligente pour offrir la livraison en une heure dans un rayon de trois kilomètres et en une demi-journée dans un rayon de 10 kilomètres de la même ville.

Carrefour Chine s'est intégré aux ressources d'entreposage de Suning Logistics. À l'avenir, l'entreprise coopérera avec Suning Logistics pour établir sa propre capacité de service de la chaîne du froid et offrir un meilleur contrôle qualité. Dans le même temps, les 40 millions de membres de Carrefour se sont connectés avec les membres de Suning et se sont associés à Suning.com et d'autres formats d'entreprise pour renforcer encore leurs privilèges.

Au cours de la récente épidémie, Carrefour Chine a activement assuré l'approvisionnement des résidents en matières vivantes, et a par la même occasion vigoureusement développé la livraison flash pour satisfaire la demande des consommateurs pendant cette période.

Le 6 février, Carrefour Chine est entré dans l'application Suning Convenience Store, qui couvre tous les commerces de proximité Suning du pays. Depuis son lancement, le volume quotidien moyen des commandes de Carrefour en livraison flash a augmenté de 202 % par rapport au mois précédent sur l'application Suning Convenience Store. Le 12 février, la version mise à jour du mini-programme de livraison flash Carrefour a été lancée à l'échelle nationale ; celle-ci a accumulé plus de 700 000 utilisateurs à ce jour. Le 21 février, le volume quotidien moyen des commandes avait augmenté de 329 % par rapport au mois précédent.

« Carrefour Chine est le cœur de métier de la matrice de biens de grande consommation de Suning. En 2020, nous allons accélérer la modernisation des magasins, le développement de la chaîne d'approvisionnement et d'autres intégrations écologiques avec Suning pour recréer la gloire que Carrefour connaissait il y a sept ans ! », a déclaré Tian Rui.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1095135/Carrefour_China.jpg

Liens connexes

www.suning.com



SOURCE Suning Holdings Group