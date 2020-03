Ce que veulent les anciens : des appareils à la pointe de la technologie, mais ultra-simples

Saisie manuelle, balayage ou les deux : les nouveaux téléphones emporia-4G

LINZ, Autriche, 4 mars 2020 /PRNewswire/ -- emporia Telecom, le leader technologique des smartphones et téléphones portables à touches faciles à utiliser et spécialement destinés aux personnes âgées, présente quatre nouveaux appareils 4G qui ont une chose en commun : ils sont techniquement à la pointe de la technologie et extrêmement faciles à utiliser.

- Une photo est disponible sur AP Images (http://www.apimages.com) -

« Nous priorisons la facilité d'utilisation, car c'est ce que veulent les personnes âgées », a déclaré Eveline Pupeter, propriétaire et Managing Director de la société autrichienne emporia Telecom.

Des études commanditées par emporia ont montré que les personnes âgées souhaitent être autonomes dans leur vie, et cela inclut leur utilisation indépendante des derniers moyens de communication. « Les anciens ne veulent pas avoir à demander à leurs petits-enfants comment envoyer une photo via WhatsApp ou SMS ; ils veulent simplement le faire », explique Mme Pupeter.

emporia Telecom s'est toujours concentrée sur la facilité d'utilisation. Cette priorité ne sera pas abandonnée, même si les rouages internes des derniers appareils pourraient faire bien plus qu'ils ne le montrent à l'extérieur.

emporia Telecom présente deux téléphones portables à touches 4G VoLTE (emporiaACTIVE et emporiaACTIVEglam, avec un rabat) utilisant le système d'exploitation AndroidGo. Essentiellement, ces deux téléphones portables à touches ont tout ce qu'il faut pour être des smartphones. « Mais il y a encore des millions de personnes qui préfèrent la saisie manuelle au balayage, nous restons donc fidèles à notre ligne et continuons à proposer les téléphones portables à touches populaires en plus des smartphones », a expliqué Mme Pupeter.

Les deux téléphones sont dotés de touches ultra-larges et éclairées avec un excellent point de pression, de grands écrans avec du texte facile à lire et de contrastes agréables. Ils sont compatibles avec les appareils auditifs et équipés d'une fonction d'appel d'urgence, d'un appareil photo et d'un réveil.

L'emporiaTOUCHsmart est un mélange réussi entre le smartphone et le téléphone portable à touches. Le téléphone à clapet le plus intelligent du marché possède un écran tactile dans la partie supérieure, des touches dans la partie inférieure et marque des points en plus avec un bouton WhatsApp dédié pour un accès direct à la célèbre application de messagerie. L'emporiaTOUCHsmart dispose également d'une fonction d'appel d'urgence, d'un appareil photo, d'une radio et d'une lampe-torche, et résiste à la poussière et aux éclaboussures grâce à son nano-revêtement (IP54).

Les experts autrichiens en téléphonie mobile présentent également la dernière génération de smartphones destinés aux personnes âgées. Alors que la tendance internationale s'oriente vers des tailles toujours plus grandes (et donc de moins en moins faciles à manier), les dirigeants de Linz visent une taille inférieure. L'emporiaSMART.3mini a été développé à la demande spécifiques des hommes qui ne veulent plus de grands smartphones gonflant leurs poches de pantalons et de vestes.

L'emporiaSMART.3mini est un smartphone facile à utiliser plus petit que les modèles standard, répondant tout de même à tout ce que l'on est en droit d'attendre d'un smartphone : il est chic, totalement intelligent et techniquement à la pointe de la technologie. Il offre toutes les caractéristiques courantes, telles que deux appareils photo, une batterie durable, les technologies Wi-Fi, Bluetooth, GPS, etc. L'écran tactile de 4,95 pouces reste suffisamment grand pour être facilement lu et utilisé. Les avantages supplémentaires : une interface simple, une protection contre la poussière et les éclaboussures (IP54), une compatibilité avec les appareils auditifs, une amplification acoustique, un bouton d'appel d'urgence et un manuel didactique.

Contact presse, équipement de test gratuit :

Walter Deil

Company Spokesman

[email protected]

+43-670-7010-322

www.emporia.at

Liens connexes

https://www.emporia.at



SOURCE emporia Telecom