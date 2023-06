CEAT Specialty a présenté sa gamme de pneus agricoles avancés au salon Les Culturales, en France

THIONVILLE, France, 28 juin 2023 /PRNewswire/ -- CEAT Specialty, fabricant de pneumatiques de premier plan, a présenté sa gamme de pneus agricoles au salon Les Culturals à Congerville-Thionville, en France. Ce de salon en plein champ est principalement destiné aux producteurs de grandes cultures à la recherche d'innovations pour améliorer les performances de leurs exploitations.



CEAT Specialty a présenté une gamme de produits agricoles, notamment Spraymax, Farmax R80, Farmax R65, Farmax RC, Floatmax RT et Floatmax FT.

Cette gamme de pneus agricoles est conçue pour répondre aux besoins changeants des agriculteurs et les aider à maximiser leurs rendements et leur productivité. La gamme est conçue pour offrir une traction, une stabilité et une durabilité maximales.

M. Amit Tolani, directeur général de CEAT Specialty, a ajouté : « CEAT est fière de son engagement à offrir des pneus de haute qualité qui offrent une traction supérieure et une empreinte optimisée. Nous nous efforçons de fournir à nos clients les meilleurs produits de leur catégorie à des prix accessibles. Nous sommes ravis d'avoir présenté notre gamme de solutions de pneus de qualité supérieure aux Culturales, en France. Nous disposons d'une gamme élargie d'UGS, y compris notre nouvelle gamme de chariots élévateurs, R2, les chariots télescopiques, les outils de flottaison et une gamme complète pour les applications classées D ».

CEAT Specialty s'est associé à France Pneus Sélection SAS (distributeur en France) pour présenter sa gamme de pneus agricoles. "Nous sommes ravis d'avoir collaboré avec CEAT Specialty lors des Culturales 2023. Nous pensons que la gamme de pneus technologiquement avancés de CEAT est une véritable évolution pour les agriculteurs en France", a déclaré François Girard, de France Pneus Sélection SAS.

À propos de CEAT

CEAT a été fondé en 1924 à Turin, en Italie. Aujourd'hui, il s'agit de l'un des principaux fabricants de pneus en Inde, et les pneus CEAT sont vendus dans plus de 115 pays du monde.

La marque est arrivée en Inde en 1958, avant d'être intégrée au RGP Group. RPG est l'une des principales maisons de commerce en Inde, avec un chiffre d'affaires de groupe de 3,7 milliards de dollars.

Dans son segment Specialty, CEAT fabrique des pneus pour les engins agricoles, miniers et de terrassement, industriels et de construction, ainsi que des pneus spéciaux tout-terrain.

