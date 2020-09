CEBINA annonce des résultats positifs sur la puissance de l'azélastine, un antihistaminique largement utilisé comme approche anti-COVID-19

VIENNE, 18 septembre 2020 /PRNewswire/ -- CEBINA GmbH, une société autrichienne de biotechnologie, annonce aujourd'hui de nouveaux résultats positifs dans le cadre de son projet de repositionnement de médicaments contre le COVID-19, démontrant qu'un antihistaminique courant disponible sous forme de vaporisateur nasal contenant de l'azélastine a une efficacité puissante contre le SRAS-CoV-2 dans un modèle 3D de tissu nasal humain.

L'azélastine, un médicament antihistaminique générique, a déjà été identifié comme un médicament potentiel anti-COVID-19 par CEBINA, en collaboration avec le professeur Robert Konrat, biologiste structurel de renom (département de biologie structurelle et computationnelle, Université de Vienne, Autriche) qui a appliqué une nouvelle approche de prédiction informatique, et le professeur Ferenc Jakab et son groupe (directeur du Laboratoire national de virologie au Centre de recherche de Szentágothai de l'université de Pécs, en Hongrie), apportant ainsi une confirmation expérimentale. L'activité anti-SARS-CoV-2 puissante de l'azélastine formulée dans un vaporisateur nasal a été démontrée dans un modèle expérimental de tissu nasal humain reconstitué et était évidente à un dosage plus faible que celle présente dans les produits disponibles sur le marché.

« La confirmation de l'efficacité de l'azélastine dans le tissu nasal humain peut avoir des implications majeures dans la lutte contre le COVID-19, alors que nous assistons à la deuxième vague d'infections à coronavirus, avec une augmentation record du nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement. Nous pensons qu'une formulation sous forme de vaporisateur nasal contenant de l'azélastine pourrait être une solution préventive et/ou post-exposition immédiate pour prévenir la colonisation nasale par le virus SRAS-CoV-2 ainsi que pour empêcher l'évolution de la maladie vers la phase symptomatique chez les personnes infectées et la propagation du virus dans la population », a déclaré la docteur Eszter Nagy, PhD, PDG et fondatrice de CEBINA GmbH.

« En utilisant le modèle de tissu nasal humain reconstitué, nous avons simulé la situation clinique de la colonisation nasale par le SRAS-CoV-2 et avons observé une forte inhibition de la propagation virale. Ces données translationnelles indiquent que l'azélastine est un puissant agent antiviral », a affirmé le professeur Ferenc Jakab.

« La confirmation expérimentale de notre prédiction informatique démontre que notre nouvelle approche de repositionnement des médicaments est un moyen efficace d'identifier rapidement de nouvelles utilisations médicales des médicaments existants, aux profils d'innocuité connus et immédiatement disponibles », a commenté le professeur Robert Konrat.

CEBINA, conjointement avec ses collaborateurs de recherche, a soumis ses conclusions pour publication (avec examen par les pairs) et a publié le manuscrit sur un serveur de préimpression pour diffusion immédiate (https://doi.org/10.1101/2020.09.15.296228).

CEBINA envisage de réaliser un essai clinique de preuve de concept pour confirmer l'efficacité de l'azélastine contre la colonisation nasale et est en discussion avec des partenaires de licence potentiels pour la production et la distribution mondiale d'un vaporisateur nasal d'azélastine anti-COVID-19.

À PROPOS DE CEBINA

CEBINA GmbH – Central European Biotech Incubator and Accelerator (www.cebina.eu) est une société autrichienne qui offre les capacités de recherche, de développement, de financement et de gestion de son équipe aux entreprises biotechnologiques à un stade précoce et intermédiaire, tout en poursuivant ses propres projets de développement, en particulier dans le domaine des maladies infectieuses. CEBINA a récemment annoncé le lancement de plusieurs projets de recherche visant à lutter contre la pandémie de COVID-19.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1202024/CEBINA_Logo.jpg

CONTACT

Sophie Zettl, Ph. D.

Vice-présidente du développement des affaires

CEBINA GmbH

+43 676 3731595

[email protected]

SOURCE Cebina