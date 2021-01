CentralNic Group acquiert SafeBrands et améliore ses services pour les marques

LONDON, 12 janvier 2021 /PRNewswire/ -- CentralNic Group PLC (AIM : CNIC), l'entreprise à la croissance la plus rapide dans l'industrie des noms de domaine, avec plus de 45 millions de domaines utilisant ses plates-formes, est heureuse d'annoncer l'acquisition du premier bureau d'enregistrement d'entreprises français, SafeBrands. Innovateur primé et pionnier de la technologie utilisé par des marques françaises de premier plan telles que Engie, SNCF et SFR, SafeBrands ajoutera ses produits et son expertise en matière de protection de la marque et de gestion de noms de domaine en ligne à la suite de services numériques pour les entreprises, leader du secteur. L'importante équipe d'experts français de SafeBrands, à laquelle les plus grandes marques françaises ont recours pour protéger leur activité en ligne, renforcera et enrichira encore l'expertise mondiale de CentralNic dans ce secteur.

À ce jour, les outils de protection de la marque et de surveillance Internet de SafeBrands n'étaient disponibles que pour les entreprises des marchés francophones. Tout en poursuivant son engagement total à servir les clients actuels de SafeBrands, CentralNic mettra ses produits et services à la disposition des entreprises du monde entier, pour les aider à protéger leurs flux de revenus dans le numérique - ceci dans le cadre de l'offre de services pour les marques de CentralNic, qui servent actuellement des clients dans le monde entier par le biais d'équipes basé aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada, en Australie, en Allemagne, en Nouvelle-Zélande et dans une douzaine d'autres pays.

La forte présence de SafeBrands en France, l'un des plus grands marchés de services Internet au monde, complète la position de leader de BrandShelter en tant que registraire d'entreprise en Allemagne - positionnant CentralNic comme le champion européen de la gestion de portefeuille de domaines d'entreprise et de la protection de la marque en ligne, ainsi que l'un des trois leaders mondiaux disponibles pour servir des clients dans n'importe quel pays.

Ben Crawford, directeur général de CentralNic Group, a commenté : « Il s'agit d'une prochaine étape importante pour CentralNic dans notre stratégie visant à fournir une offre complète de protection de noms de domaine numériques, et de marques en ligne, aux entreprises du monde entier. Nous sommes ravis que SafeBrands, son équipe talentueuse d'experts en protection numérique et IP, son portefeuille de logiciels et de services de pointe et ses relations commerciales établies, fassent partie de notre Groupe.

Haydn Simpson, responsable des services pour les marques chez CentralNic, a déclaré : « La propriété intellectuelle est la base de toute entreprise, créant de la valeur et de la différenciation, et le succès de toute marque dépend de sa protection avec une efficacité maximale. Les produits de protection de la marque SafeBrands aideront CentralNic à élargir davantage ses capacités dans cet espace, créant une suite de solutions inégalée pour nos clients actuels et futurs. »

Charles Tiné, directeur général et fondateur de SafeBrands, a ajouté : « Sur le marché en croissance rapide des noms de domaine, cela représente une opportunité fantastique pour SafeBrands de rejoindre la famille CentralNic avec l'ambition claire de créer un leader mondial dans la gestion de domaine d'entreprise, la protection de la marque en ligne et la sécurité DNS. Nous partageons de nombreuses valeurs communes qui se reflètent dans les nombreuses synergies entre nos équipes et les plateformes techniques. Les ressources et la stratégie de croissance de CentralNic sont alignées sur nos ambitions et indiquent un avenir très excitant. Après 23 ans de développement organique et indépendant, Frédéric Guillemaut et moi-même sommes convaincus d'avoir trouvé la solution idéale pour SafeBrands V2. »

À propos de CentralNic Group PLC

CentralNic (AIM : CNIC) est une entreprise mondiale cotée à la bourse de Londres qui stimule la croissance de l'économie numérique mondiale en développant et en gérant des plates-formes logicielles permettant aux entreprises d'acheter des abonnements à des noms de domaine et des services connexes, y compris la protection de leurs marques en ligne. En plus de fournir des services d'infrastructure de base pour Internet, CentralNic est un chef de file dans la protection des utilisateurs d'Internet grâce à ses logiciels sophistiqués, ses équipes anti-abus dédiées et ses partenariats avec des entités telles que la Global Cyber Alliance.

Les entreprises de services pour les marques de CentralNic offrent une gamme de services de gestion de portefeuille de domaines et de protection de marque aux entreprises du monde entier, des petites entreprises à quelques unes des plus grandes entreprises du monde.

