Certifié par ElcomSoft : programmes de formation à la criminalistique informatique et de certification des formateurs

LONDRES, 29 juin 2020 /PRNewswire/ -- ElcomSoft Co.Ltd. annonce des programmes de certification des partenaires et de formation des utilisateurs finaux dans les domaines de la criminalistique informatique et mobile. Les formations des partenaires d'ElcomSoft et le programme de formation nouvellement annoncé permettront aux partenaires régionaux de l'entreprise d'apporter une valeur ajoutée à leurs clients en lançant des programmes éducatifs localisés et approuvés par ElcomSoft.

Ce nouveau cours de formation cible les partenaires d'ElcomSoft qui souhaitent établir des programmes éducatifs pour leurs utilisateurs finaux. ElcomSoft fournira les licences logicielles et le matériel nécessaires pour aider ses partenaires à développer les compétences pédagogiques nécessaires en vue de former les utilisateurs à l'utilisation du chiffrement et de la protection par mot de passe, à la gestion des preuves numériques et à l'extraction d'informations depuis des appareils mobiles et des services cloud. Le programme de certification des formateurs permettra aux partenaires d'organiser des formations de manière indépendante au nom d'ElcomSoft.

Programme de certification des formateurs ElcomSoft

ElcomSoft propose un programme de certification pour ceux qui souhaitent devenir formateurs. Des cours pour les qualifications « Formateur à la criminalistique informatique sur iOS et le cloud certifié par ElcomSoft » et « Formateur au déchiffrement de données et à la récupération de mots de passe certifié par ElcomSoft » sont disponibles. Dans le cadre de ces cours, les formateurs acquerront les connaissances et les compétences requises pour utiliser les logiciels ElcomSoft ainsi que les capacités nécessaires pour transmettre ces connaissances à leurs clients.

En prenant part à cette formation et en obtenant le titre de formateur certifié ElcomSoft, les partenaires seront en mesure de former et de certifier leurs clients, ce qui apportera une valeur ajoutée à leurs offres actuelles. ElcomSoft fournira les licences logicielles et les supports nécessaires aux cours, y compris les devoirs des étudiants et la documentation réservée aux formateurs.

Pour en savoir plus sur le programme de certification ElcomSoft, rendez-vous sur https://www.elcomsoft.com/trainer_certification.html

Programmes de formation des utilisateurs finaux d'ElcomSoft

Dans le monde complexe d'aujourd'hui, une enquête ne se limite pas à connecter un appareil à un ordinateur et à exécuter un ou plusieurs outils de criminalistique informatique. Une connaissance approfondie et une compréhension globale du bon déroulement des opérations de criminalistique sont nécessaires pour mener à bien une enquête. Nous enseignons aux étudiants les bases de la criminalistique numérique, en leur faisant découvrir l'ensemble du déroulement des opérations de criminalistique afin d'accroître leur taux de réussite. Après avoir suivi le cours, les étudiants comprendront les options d'acquisition disponibles et seront en mesure de recueillir le plus grand jeu de preuves accessibles dans des circonstances données.

Pour en savoir plus sur les programmes de formation des utilisateurs finaux d'ElcomSoft, rendez-vous sur https://www.elcomsoft.com/elcomsoft_trainings.html

À propos d'ElcomSoft Co. Ltd.

Fondée en 1990, l'entreprise ElcomSoft Co.Ltd. est un expert mondialement reconnu dans le secteur de la criminalistique informatique et mobile. Elle fournit des outils, des formations et des conseils aux forces de l'ordre, aux agences de criminalistique, ainsi qu'aux agences financières et de renseignement.

Contact :

Olga Koksharova, [email protected], numéro gratuit aux États-Unis : +1-866-448-2703, Royaume-Uni +44(0)870-831-2983

SOURCE ELCOMSOFT Co. Ltd.