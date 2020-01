CES 2020 : Mixtile Limited présente Mixtile Edge et Mixtile Link - des solutions domotiques intelligentes personnalisables avec IA et confidentialité garantie

Le CES 2020 (Consumer Electronics Show 2020) s'est révélé une grande réussite pour Mixtile. Forte de son engagement visant à faciliter la vie des utilisateurs au moyen d'outils d'automatisation intelligente vraiment simples, rapides et sûrs, Mixtile a mis en avant ses derniers produits et solutions pour un éventail d'applications. Le Mixtile Edge et le Mixtile Link rejoignent ainsi le Mixtile Hub dans la ligne de produits Mixtile. En outre, Mixtile a présenté ses dernières solutions IdO destinées aux maisons, hôtels et foyers de repos intelligents.

Le Mixtile Hub a été créé dans un souci de confidentialité, de fiabilité et de flexibilité. Il en va de même pour le Mixtile Edge et le Mixtile Link. Ces deux produits possèdent les mêmes caractéristiques que celles qui sont tant appréciées par la majorité des utilisateurs du Mixtile Hub, à savoir le traitement local, le stockage local, le haut niveau de compatibilité, etc. Outre ces spécificités, les produits Mixtile Edge et Link seront également dotés de deux autres fonctionnalités : expansion du réseau et intelligence artificielle.

« À l'inverse des passerelles domotiques intelligentes disponibles sur le marché, les Mixtile Edge et Link permettent de construire un réseau AIoT (intelligence artificielle des objets) fiable, sécurisé et rapide dans de vastes espaces tels que des villas, des manoirs ou des immeubles », a indiqué Martin, PDG de Mixtile Limited, lors du CES. « Avec le Mixtile Edge faisant office de réseau cérébral AIoT, il est possible de connecter autant de Mixtile Links que souhaité pour étendre la couverture de son réseau. L'ensemble des données privées continuera à être traité et sauvegardé localement. »

Mixtile Limited est solidement déterminée à proposer des solutions, des contrôleurs et des produits domotiques intelligents, qui non seulement améliorent et simplifient le quotidien, mais mettent également l'accent sur la protection de la vie privée et la sécurité des utilisateurs. Mixtile offre des solutions domotiques intelligentes personnalisées pour maisons et immeubles grâce à ses plateformes matérielles et logicielles ainsi que des solutions sur mesure pour fournir aux utilisateurs des systèmes interconnectés permettant d'améliorer le confort, l'efficacité et la sécurité.

Depuis 2016, Mixtile se concentre sur l'IdO, le développement logiciel, les applications libres d'accès et les produits domotiques intelligents. La société mène des activités de recherche et de développement en lien avec les produits et les plateformes domotiques intelligentes, et conçoit, fabrique et commercialise la totalité des produits et solutions Mixtile Smart Home.

