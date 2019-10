Chacha inaugure une nouvelle gamme de produits au Centre Pompidou

Chacha a fait son entrée au sein d'une collection d'art moderne

Répondant à l'invitation de l'Hôtel de Ville de Paris, la grande cérémonie de lancement de l'événement Bonjour Tmall s'est tenue au Centre Pompidou le 1er octobre dernier ; de nouveaux produits de marque, issus du partenariat entre la Chine et la France ont été lancés, présentant au monde des créations conçues conjointement par des entreprises chinoises et françaises de premier plan.

Parmi les marques invitées à l'événement, Chacha a impressionné de nombreux invités avec sa nouvelle gamme de produits croisés novateurs, clés en main et orientés vers les jeunes. Le fabricant de produits alimentaires a lancé trois coffrets cadeaux haut de gamme spécialement conçus par Vincent Du Sartel, de LV, et a dévoilé ses chaussures DXXD, une nouvelle ligne croisée de chaussures, créée par Eric Bongiovanni, designer chez LV et Chanel.

La collaboration croisée avec le designer de LV met en valeur les éléments tendances

Au cours de sa présentation à Paris, Chacha a présenté avec succès une image de marque internationale plus tendance et plus jeune. En tant que leader dans l'industrie des produits alimentaires, Chacha a conclu une première collaboration croisée avec des designers spécialisés dans le luxe. Notons l'effort collectif avec Vincent Du Sartel, l'instigateur d'une époque brillante qui a duré près de vingt années pour la marque Louis Vuitton, entre 1986 et 2003. Il est considéré comme le père du design en cuir haut de gamme.

S'inspirant de la fameuse rosace de Notre-Dame, de l'esprit de l'art décoratif de Versailles et les qualités uniques de la cuisine française, le créateur a mis au point pour Chacha trois coffrets cadeaux haut de gamme, au fort impact visuel, qui associent de manière unique l'histoire et l'époque moderne, tout en incarnant la dichotomie entre la culture orientale et la culture occidentale.

L'ancien Premier ministre français Jean-Pierre Raffarin, qui a récemment été décoré de l'Ordre de l'Amitié Chinoise, a remis les certificats de design à Chacha en compagnie d'Emmanuel Grégoire, adjoint au maire de Paris et à Pascal Morand, président exécutif de la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (et organisateur de la Fashion Week de Paris), au cours du Forum du sommet Chine-France des marques qui s'est tenu à l'Opéra le 2 octobre.

Dans le cadre du programme de mode expérimentale DXXD, Eric Bongiovanni (créateur de chaussures pour les marques LV, Chanel et TOD'S) s'est associé au fabricant chinois de chaussures de sport tendance Feiyue pour créer pour de nombreux leaders de l'industrie de la chaussure en Chine des chaussures co-marquées qui présentent un style monogramme en accord avec les styles de vie des jeunes et des jeunes adultes, et fusionnent efficacement les frontières entre les marques et les nations tout en permettant la rencontre de la culture orientale et de la culture occidentale.

La communication internationale aide à créer une marque nationale

En tant que marque invitée à l'événement, Chacha a à la fois exposé ses nouveaux produits et son image de marque au Centre Pompidou, et ouvert une boutique Pop up, aux côtés de nombreuses autres marques, au CENTRE ARTASIA PARIS. La boutique restera ouverte pendant trois mois. Avec son lancement à l'international, Chacha a démontré le succès de la promotion d'une marque nationale chinoise et a fixé un lieu pour se faire connaître.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1006035/ChaCha.jpg

SOURCE Chacha Food Co. Ltd